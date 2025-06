Conheça fenômeno em cachoeira que deu nome a cidade em Goiás

Local foi demolido na década 1950 para construção da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada

Gabriella Pinheiro - 16 de junho de 2025

Cachoeira Dourada. (Foto: Goias Turismo)

O município que hoje é chamado de Cachoeira Dourada já abrigou uma cachoeira de águas cristalinas, palco de um fenômeno que inspirou o nome da cidade e encantava os moradores.

Localizada no curso natural do Rio Paranaíba, a cachoeira era frequentada pelos antigos moradores, mas acabou sendo destruída no início da década de 1950 para a construção da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada.

Conforme a história relatada no site da Prefeitura do município, conta-se que a antiga cachoeira, em decorrência do contato dos raios solares com as águas, formava um arco-íris, denominado “Ituverava” pelos índios Caiapós.

Além disso, uma das características marcantes da época era a diversidade de peixes existentes no rio, notadamente o dourado.

Contudo, tempos depois, a cachoeira demolida ficou apenas na memória, mas serviu de inspiração para o nome do município: Cachoeira Dourada.

A comunidade surgiu nos primórdios da década de 1950, quando um antigo fazendeiro, Sr. Bernardes, doou uma gleba de 40 alqueires de terra para a construção de uma capela em homenagem a Santo Antônio, onde, posteriormente, foram edificadas 13 casas residenciais.

Inicialmente, o local foi denominado distrito de Cachoeira Dourada, pela Lei Municipal n.º 386, de 27/09/1962, subordinado ao município de Itumbiara (ex-Santa Rita do Paranaíba).

O distrito foi elevado à categoria de município, com a denominação de Cachoeira Dourada, pela Lei Estadual n.º 9.190, de 14/05/1982, sendo desmembrado de Itumbiara.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!