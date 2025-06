Governo de Goiás abre novas inscrições para 100 casas a custo zero; veja como participar

Imóveis a custo zero são destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade social

Thiago Alonso - 16 de junho de 2025

Casas do programa Pra ter Onde Morar, do Governo de Goiás. (Foto: Divulgação/Agehab)

O Governo de Goiás abriu as inscrições para 100 novas vagas para o programa Pra Ter Onde Morar – Construção/Casas a Custo Zero, que destina unidades habitacionais gratuitas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Nesta edição, o projeto, realizado pelo Goiás Social, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), oferece imóveis para os municípios de Itapaci e Simolândia.

Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de julho, por meio do site da Agehab, onde uma ficha de inscrição pode ser acessada e preenchida, mediante o cumprimento de alguns requisitos mínimos.

Dentre os critérios para participar do programa estão: ter renda bruta familiar mensal de até um salário mínimo, não possuir imóvel próprio ou ter recebido benefícios habitacionais de qualquer esfera do poder público e comprovar residência na cidade por pelo menos seis anos consecutivos.

Também é importante que os candidatos tenham mais de 18 anos ou sejam emancipados, assim como informações atualizadas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) na localidade onde desejam concorrer.

Além disso, é necessário fazer parte de uma família com, no mínimo, dois integrantes e pelo menos um filho menor de 18 anos, exceto para candidatos dos grupos de Idosos, Pessoas com Deficiência (PCD) ou Mulheres em Situação de Vulnerabilidade (MSVD), que podem concorrer sozinhos.

Após a etapa de inscrição, os candidatos participarão de um sorteio, que deve definir 50 selecionados para imóveis em Itapaci e outros 50 para Simolândia.

Depois disso, os sorteados terão a documentação — conforme informado no ato da inscrição — analisada pela equipe da Agehab, que verificará se os critérios foram atendidos.

Por fim, já no mês de agosto, o Governo de Goiás deve divulgar os nomes dos beneficiários por meio de uma lista de convocação para entrega das moradias, sem nenhum tipo de cobrança ou pagamento.

