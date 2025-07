Gigante da indústria de açúcar em Goiás sofre ataque de golpistas

Empresa fixou um alerta exibido ao tentar entrar no site oficial para trazer situação a público

Davi Galvão - 14 de julho de 2025

Imagem de cana sendo colhida para a produção de açúcar. (Foto: Divulgação)

Quem entrou no site da Usina Goianésia nesta segunda-feira (14), pôde se deparar com um aviso não usual, bem diferente da interface tradicional da página da gigante no ramo de produção de açúcar.

Isso porque, como uma forma de aviso, a administração da empresa alertou os clientes e parceiros que criminosos estavam utilizando da companhia para aplicar golpes.

No comunicado, a empresa destacou que ” foram identificadas diversas tentativas de golpes em nome da USINA GOIANÉSIA S/A, a quadrilha tem utilizado documentos falsos dos membros da diretoria, e se passando por comprador“.

Em seguida, a companhia disponibilizou todos os contatos oficiais para evitar que mais vítimas fossem feitas através do golpe.

A reportagem buscou contato com a empresa para entender mais sobre o ocorrido, mas não obteve retorno. O espaço segue em aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!