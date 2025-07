Nova rede de supermercados que chegou a Anápolis está contratando profissionais para diversas áreas

Villefort Atacarejo está prestes a ter a primeira unidade inaugurada

Paulo Roberto Belém - 16 de julho de 2025

Estabelecimento está com vagas em aberto (Foto: Reprodução)

O Villefort – rede supermercadista que está em processo de instalação no bairro Jundiaí, em Anápolis, está com vagas abertas para a contratação de profissionais que integrarão o funcionamento da loja.

De acordo com o site da empresa, as oportunidades são para Gerente de Loja, Subgerente, Encarregado de Açougue e Encarregado de Perecíveis, sendo que o principal requisito é ter ensino médio completo.

Ainda no site, que pode ser acessado clicando aqui, o interessado tem acesso às atribuições de cada vaga, além de outras ofertas em que é possível se candidatar.

Outra possibilidade, é enviar o currículo para o e-mail [email protected], conforme a indicação que está afixada na fachada onde será inaugurado o estabelecimento, na Rua Pereira do Lago, em Anápolis.

