Conheça a indústria que vai investir R$ 2,5 bilhões e gerar mais 3 mil empregos em Goiás

Expectativa é de que a construção da planta comece já nos próximos meses

Samuel Leão - 27 de julho de 2025

Indústria vai se instalar em Rio Verde. (Foto: Divulgação)

Goiás acaba de conquistar um dos maiores investimentos industriais de sua história recente. A Inpasa, maior produtora de etanol de milho da América Latina, vai instalar uma nova usina no município de Rio Verde, no Sudoeste goiano.

O anúncio foi feito nesta semana, com direito a comemoração do governador Ronaldo Caiado (UB). Segundo ele, a vinda da empresa representa um avanço importante para a industrialização da produção agrícola no estado.

Com aporte estimado em R$ 2,5 bilhões, a planta será capaz de processar até 35 mil toneladas de milho e sorgo por dia. A capacidade de armazenagem também chama atenção: 6,2 milhões de toneladas de grãos.

Além de etanol, a unidade irá produzir energia elétrica e DDG (coproduto utilizado na alimentação animal), o que amplia ainda mais os efeitos econômicos da operação. A previsão é de que sejam criados cerca de 1.000 empregos diretos e mais 2.000 indiretos. Boa parte da mão de obra será recrutada na própria região.

Rio Verde foi escolhida por sua localização estratégica, infraestrutura logística e oferta abundante de matéria-prima. O município já é considerado uma das capitais do agronegócio brasileiro.

Essa será a primeira planta da Inpasa em Goiás e também a primeira fora dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A companhia, que tem origem no Paraguai, começou sua expansão no Brasil em 2019 e se tornou referência internacional em biocombustíveis de segunda geração, com foco na sustentabilidade e eficiência industrial.

Hoje, a Inpasa opera com alto nível tecnológico e verticalização da produção. A empresa não apenas fabrica etanol, mas também gera sua própria energia e aproveita praticamente 100% da matéria-prima, o que garante menor impacto ambiental e maior rentabilidade.

A empresa é vista como um dos símbolos da nova geração da indústria bioenergética, que aposta na diversificação de produtos, redução de emissões e forte integração com o setor agropecuário. Seus principais produtos — além do etanol — incluem o DDG, óleo de milho e eletricidade renovável.

Para o governo estadual, a chegada da Inpasa reforça a posição de Goiás como destino prioritário para grandes investimentos, principalmente ligados à economia verde e à transição energética.

Ainda não há data oficial para o início das obras, mas o projeto está em fase avançada de planejamento e licenciamento. A expectativa é de que a construção comece já nos próximos meses.