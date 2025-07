Método simples para remover o gelo acumulado do freezer de forma rápida

Na verdade, existe um método simples, rápido e eficiente que pode acelerar esse processo de derretimento

Ruan Monyel - 28 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Tony Artesanato)

O acúmulo de gelo no freezer é um problema comum em muitos lares e pode afetar diretamente o funcionamento do eletrodoméstico.

Além de ocupar espaço, o excesso de gelo dificulta o fechamento da porta, atrapalha a organização dos alimentos e aumenta o consumo de energia.

Muita gente acredita que é necessário desligar a geladeira por horas ou utilizar objetos pontiagudos para quebrar o gelo.

Quando, na verdade, existe um método simples, rápido e eficiente que pode acelerar esse processo e facilitar muito a sua rotina: o uso do papel alumínio.

O papel alumínio é um item acessível, e o segredo está em aproveitar sua capacidade de condução térmica para ajudar a derreter o gelo mais rápido.

Quando colocado no interior do freezer após o degelo, ele ainda ajuda a prevenir que o gelo volte a se acumular com facilidade, mantendo o eletrodoméstico limpo por mais tempo.

Para realizar o processo corretamente, o primeiro passo é desligar a geladeira da tomada. Em seguida, retire todos os alimentos e acomode-os em isopores para evitar que estraguem.

Com o aparelho vazio e desligado, utilize uma toalha ou pano absorvente na base para recolher a água proveniente do derretimento do gelo.

Nesse momento, corte algumas folhas de papel alumínio e forre as paredes internas do congelador, especialmente nas áreas onde há maior concentração de gelo.

Assim, com o ambiente isolado termicamente, o calor retido no papel alumínio acelera o derretimento.

Caso deseje potencializar ainda mais o efeito, você pode posicionar uma tigela com água quente dentro do freezer por alguns minutos.

Após o gelo derreter, retire o excesso de água com panos secos e higienize com uma mistura leve de vinagre e água para eliminar possíveis odores.

Fazendo assim, seu congelador fica livre do gelo em pouco tempo, além de limpo e livre de bactérias.

