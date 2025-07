Os melhores lugares para apreciar o pôr do Sol em Goiânia

Pontos privilegiados na capital para contemplar o entardecer com estilo

Anna Júlia Steckelberg - 28 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando o céu de Goiânia se tinge de tons quentes ao fim da tarde, a cidade se transforma em um cenário de contemplação perfeita.

Nem todos sabem, mas o pôr do sol por aqui ganha uma aura especial quando visto de locais que combinam arquitetura única, natureza e elevação.

Para os que querem experienciar esse espetáculo urbano com charme, reunimos os principais destinos em Goiânia que transformam um simples entardecer em memória visual.

Centro Cultural Oscar Niemeyer

Mais do que um polo cultural, o CCON, com sua famosa pirâmide vermelha projetada pelo arquiteto Niemeyer, revela toda sua imponência durante o pôr do sol.

Na ampla esplanada Juscelino Kubitschek, o entardecer se reflete nos volumes geométricos, transformando o local em cenário fotogênico. Frequentadores elogiam a energia do espaço ao fim da tarde: skatistas, ciclistas e famílias se encontram ali para curtir o clima ameno da cidade.

Parque Vaca Brava

Com quase 80 mil m² de área verde e um lago central que espelha o céu dourado, o Parque Vaca Brava se destaca entre os parques urbanos mais queridos de Goiânia.

Ao final do dia, suas margens se tornam um refúgio belíssimo, perfeito para piqueniques e caminhadas contemplativas. Muitos moradores relatam que é o melhor parque da cidade para observar o nascer e o pôr do sol.

Morro do Mendanha

É o ponto mais alto de Goiânia, com cerca de 841 metros de altitude, oferecendo vista panorâmica da região metropolitana.

Subir até o topo ao fim da tarde permite assistir ao sol se pondo sobre a cidade e as luzes se acendendo em sequência.

Morro do Além

Localizado no Setor Gentil Meireles, esse morro reserva uma atmosfera serena com trilhas leves e vista ampla da cidade.

É frequentemente citado como um dos cenários mais agradáveis para observar o entardecer em Goiânia, com acesso gratuito e ambiente tranquilo, ideal para contemplação.

Esses locais representam estilos diferentes de pôr do sol: no Centro Cultural Niemeyer, o toque moderno e arquitetônico; no Vaca Brava, o encontro da natureza com o urbano; nos morros Mendanha e Além, o plano panorâmico que permite enxergar Goiânia do alto.

