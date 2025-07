Conheça os melhores bares para ouvir música ao vivo em Goiânia (celeiros de novos talentos)

Seja para ouvir um modão raiz com cerveja gelada, curtir blues ou bandas autorais

Anna Júlia Steckelberg - 29 de julho de 2025

Bahrem Bar Eldorado, em Goiânia. (Foto: Google/ Reginal Rosa)

Se você pensa que Goiânia é só sertanejo, prepare-se para repensar. A capital goiana pulsa com música ao vivo em todos os cantos e revela novos talentos em bares que são verdadeiras incubadoras artísticas.

Dos acordes do country ao rock alternativo, a cidade oferece experiências sonoras que combinam com os mais diversos estilos, sempre regadas a cerveja gelada e atmosfera acolhedora.

Velho Texas é referência quando o assunto é sertanejo ao vivo. Localizado no Setor Marista, o bar tema estilo country oferece apresentações diárias sem cobrança de couvert artístico.

Avaliações destacam a bebida gelada, os petiscos saborosos e o clima animado, mesmo com o som que pode ficar alto demais para quem quer conversar próximo ao palco. Os comentários ressaltam a organização e a qualidade dos artistas que passam pela casa.

No estilo rock’n’roll, o Taberna Music Pub se destaca por uma programação musical diversificada, que inclui rock, jazz, blues e até forró em noites temáticas.

Com nota 4,0 no TripAdvisor, os frequentadores elogiam o som sempre gelado da cerveja, o ambiente espaçoso e bem climatizado, além da acústica que valoriza as bandas, um ótimo ponto de encontro para conhecer novidades do cenário goiano.

Para quem curte sertanejo raiz com pitadas de gastronomia e autenticamente goiana, o Bahrem é imperdível.

Com mais de 430 avaliações e nota média 4,0 no TripAdvisor, o espaço é descrito como animado, com música ao vivo variada (inclusive rock) e atendimento ágil. A cerveja gelada recebe elogios especiais, e o ambiente agrada pelo clima acolhedor em grupo.

O Alabama Bar combina shows sertanejos ao vivo com uma ambientação que remete ao sul dos Estados Unidos.

Frequentadores elogiam o atendimento, a comida saborosa, como costelinha barbecue e hambúrgueres artesanais, e a música que agita sextas e sábados com repertório eclético entre sertanejo, pop e country. A cerveja gelada e a atmosfera animada garantem boas noites no local, ideal para grupos de amigos ou familiares.

Esses bares também são pedagogia musical: muitos artistas que hoje seguem carreira autoral passaram por esses palcos antes de estourarem. Por serem espaços onde o público valoriza a música ao vivo e o contato direto com os músicos, facilitam o surgimento de novos nomes na cena local.

