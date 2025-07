A cidade mais alta de Goiás fica entre as montanhas e surpreende com temperaturas abaixo de 10 °C

Município une frio, sol forte e algumas das cachoeiras mais deslumbrantes do estado. Tudo isso em meio ao cenário místico da Chapada dos Veadeiros

Isabella Valverde - 30 de julho de 2025

Cidade é cercada por formações rochosas. (Foto: Reprodução)

Nem todo mundo sabe, mas a cidade mais alta de Goiás não é serrana só no visual. É fria mesmo e tem registros frequentes de temperaturas abaixo dos 10 °C, principalmente nas manhãs secas de inverno.

Estamos falando de Alto Paraíso de Goiás, município cravado na borda da Chapada dos Veadeiros, a cerca de 1.200 metros de altitude, com clima e paisagem que destoam totalmente do padrão do Centro-Oeste.

A diferença é sentida logo que se chega: o ar é mais leve, o céu mais limpo, o vento mais fresco.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), Alto Paraíso está a 1.232,6 metros acima do nível do mar, o que faz dela a sede municipal mais alta de Goiás, superando Cristalina, que vem logo atrás com 1.189 metros.

A cidade também abriga o ponto mais alto do Planalto Central: o Morro do Pouso Alto, com impressionantes 1.691 metros. Dali, vê-se o cerrado se estendendo até onde a vista alcança, numa das paisagens mais arrebatadoras do estado.

Mas se engana quem acha que o friozinho da altitude é o único atrativo. Alto Paraíso também tem sol escaldante durante o dia, que contrasta com o vento frio da noite.

Esse equilíbrio atrai um tipo específico de turista: aquele que quer acordar de moletom e almoçar de bermuda, antes de se jogar nas águas geladas das cachoeiras cristalinas da região.

E elas estão por todos os lados: Almécegas I e II, São Bento, Loquinhas, Raizama, Cristais, Anjos e Arcanjos. Tem para todos os gostos — das mais acessíveis às que exigem trilha longa e preparo físico.

E o melhor: sempre cercadas por mata preservada, paredões de pedra e poços de água esverdeada, em contraste direto com o vermelho da terra e o azul quase permanente do céu.

Não à toa, Alto Paraíso se transformou numa espécie de refúgio para quem busca paz, silêncio, espiritualidade ou apenas um respiro.

A cidade tem um forte apelo alternativo, com presença de ecovilas, terapeutas holísticos, praticantes de yoga, comunidades espiritualistas e moradores que largaram a vida urbana para plantar, meditar e viver devagar.

Mesmo assim, a cidade preserva certo charme interiorano. Tem padaria com pão de queijo quente, feira de produtores orgânicos na praça e restaurantes charmosos servindo pratos com ingredientes do cerrado.

E, à noite, quando o frio bate de verdade, uma fogueira no quintal ou uma sopa bem feita viram programas ideais.

A 230 km de Brasília e a cerca de 420 km de Goiânia, Alto Paraíso é um daqueles lugares que continuam surpreendendo. E não só pela altitude, mas por tudo o que entrega quando se chega lá.

