Aprenda a fazer um delicioso pão de cuscuz para se deliciar no lanche da tarde

Receita fácil e deliciosa supera morango do amor e conquista o Brasil nas redes sociais

Magno Oliver - 31 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Jack Dias e Receitas)

Depois do morango do amor, o pão de cuscuz virou a receita do momento que ganhou os holofotes da internet e conquistou os apaixonados por culinária.

Assim, a receita é uma versão criativa e surpreendente do tradicional prato nordestino.

Ingredientes para montar a receita do pão de cuscuz:

– 1 xícara de flocão de milho;

– 1 ovo;

– Meia xícara de leite;

– Colher de sopa de manteiga ou margarina;

– Meia xícara de queijo ralado (coalho, muçarela ou parmesão);

– Uma colher de chá de fermento químico em pó;

– Pitada de sal a gosto;

– Manteiga para untar a forma.

Modo de preparo do pão de cuscuz:

Em uma tigela grande, você vai misturar o flocão de milho com um pouco de leite e deixar hidratar por cerca 5 minutos. Isso vai ajudar a amolecer os flocos e dar liga total à massa.

Feito isso, é hora de acrescentar o ovo, a manteiga derretida, o sal e o queijo ralado. Se quiser, pode adicionar tomate, bacon, queijo e manjericão ou orégano. Assim, misture bem tudo até formar uma massa homogênea e bem concentrada. Por fim, adicione o fermento e mexa tudo bem delicadamente para tomar consistência.

O próximo passo é despejar a massa em uma forma pequena já untada com manteiga. Se preferir, pode também usar uma frigideira antiaderente para uma versão na boca do fogão. Ou também levar ao micro-ondas por 3 minutos em potência alta.

Por fim, retire o pãozinho de cuscuz, espere amornar e sirva com manteiga, requeijão, mel ou o que mais gostar como acompanhamento.

