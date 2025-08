Caiado anuncia articulação com o governo americano para isentar produtos goianos da taxação

Objetivo é preservar a competitividade das empresas do estado e minimizar os impactos no mercado

Samuel Leão - 01 de agosto de 2025

Governador Ronaldo Caiado. (Foto:Secom)

O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou nesta quinta-feira (31) que está em articulação com representantes dos Estados Unidos para tentar isentar produtos goianos da tarifa de 50% imposta aos itens brasileiros.

O objetivo é preservar a competitividade das empresas do estado e minimizar os impactos no mercado.

De acordo com levantamento do Instituto Mauro Borges (IMB) e da Fieg, com apoio da CNI, as perdas para a economia goiana podem ultrapassar R$ 1,3 bilhão. Setores como carnes e açúcar, fortemente representados no estado, continuam na lista tarifária.

Em videoconferência com o diplomata Gabriel Escobar, da Embaixada Americana, Caiado expressou insatisfação e pediu revisão da medida.

O governo goiano já abriu linhas de crédito para apoiar empresas afetadas enquanto aguarda um desfecho positivo nas negociações.