Quase mil pessoas são demitidas em um único dia após fechamento de fábrica no Brasil

A empresa era uma das maiores da América Latina no ramo de pet food

Pedro Ribeiro - 02 de agosto de 2025

O fechamento de fábrica anunciado pela multinacional ADM em Três Corações, Minas Gerais, pegou todos de surpresa.

Em uma manhã de julho, quase mil pessoas foram informadas de que perderiam seus empregos.

A empresa, uma das gigantes do setor de nutrição animal, decidiu encerrar de vez as atividades da planta que, até então, era uma das maiores da América Latina no ramo de pet food.

A notícia não só abalou os trabalhadores, como também levantou um sinal de alerta para a indústria nacional.

Três Corações, cidade com pouco mais de 80 mil habitantes, agora encara um desafio imenso. O fechamento de fábrica da ADM significa mais do que a perda de quase mil empregos diretos: envolve também centenas de postos indiretos, como prestadores de serviço, transportadoras e fornecedores. Muitos trabalhadores dedicaram anos àquela planta, e agora encaram a dificuldade de se recolocar no mercado local, que é limitado e pouco diversificado.

Por que a ADM decidiu encerrar as atividades

A decisão da ADM está inserida em uma estratégia global de corte de custos. A empresa, que tenta economizar até US$ 750 milhões, optou por fechar operações menos rentáveis. A fábrica de Três Corações, apesar da alta capacidade de produção — mais de 500 mil toneladas por ano —, vinha apresentando resultados abaixo do esperado. Tentativas de venda foram feitas por mais de um ano, com valores estimados entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, mas sem sucesso. Assim, o fechamento de fábrica se tornou inevitável, segundo a própria companhia.

Efeitos econômicos e sociais imediatos

Com o fechamento de fábrica, a cidade perde uma de suas maiores fontes de arrecadação e emprego. Além disso, a incerteza domina os próximos meses, já que a ADM deu um prazo de 90 dias para encerrar por completo todas as atividades. Enquanto isso, apenas funções básicas serão mantidas, como escoamento de estoques e desligamento técnico dos sistemas. Sindicatos já se mobilizam em busca de soluções para os trabalhadores, mas ainda não há um plano claro de transição.

O setor pet food e o futuro da indústria nacional

Apesar do setor de pet food no Brasil seguir em crescimento — ultrapassando os R$ 42 bilhões em 2024 —, a saída de uma gigante como a ADM indica que o mercado está cada vez mais concentrado nas mãos de poucas empresas. Isso pode afetar preços, qualidade e competitividade. O fechamento de fábrica em Três Corações mostra que, mesmo com alta demanda, o ambiente de negócios no Brasil ainda enfrenta entraves graves, como carga tributária elevada, insegurança jurídica e falta de incentivos.

Uma pergunta urgente: estamos perdendo nossa capacidade industrial?

O caso ADM é apenas um exemplo de um movimento mais amplo. O Brasil ainda consegue atrair e manter investimentos industriais? Ou está se tornando um país que importa mais do que produz? O fechamento de fábrica em Minas é um alerta claro de que algo precisa mudar. Para que novas histórias como essa não se repitam, é necessário repensar políticas públicas, promover incentivos reais e garantir um ambiente mais favorável para quem deseja produzir por aqui.

Enquanto isso, os moradores de Três Corações enfrentam dias difíceis. O que antes era símbolo de crescimento e geração de renda, agora pode se tornar mais uma estrutura abandonada. E a pergunta que fica é: o que fazer para impedir que o fechamento de fábrica se torne rotina no Brasil?

