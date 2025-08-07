Empresária de Goiânia responderá por crimes após PC identificar 2 toneladas de produtos irregulares

Foram apreendidos itens como queijo curado, mussarela, queijo ralado e manteiga — além de 150 quilos de embutidos

Davi Galvão - 07 de agosto de 2025

Produtos estavam armazenados incorretamente. (Foto: Divulgação/PC)

Uma empresária de Goiânia deverá se explicar para a Justiça e responderá criminalmente após uma operação da Polícia Civil (PC) encontrar mais de 2 toneladas de produtos lácteos em condição irregular.

Os agentes realizaram a vistoria nesta quarta-feira (06), em uma empresa localizada no Setor Pedro Ludovico. A ação foi realizada em conjunto com a Agrodefesa e a Vigilância Sanitária, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).

Durante a operação, foram apreendidos 2.100 quilos de produtos lácteos — entre queijo curado, mussarela, queijo ralado e manteiga — além de 150 quilos de embutidos.

De acordo com a polícia, os itens estavam sem rótulo, sem comprovação de origem, armazenados de forma inadequada e, em alguns casos, com rótulos falsificados.

Todo o material foi descartado. A dona do estabelecimento foi identificada e deverá responder por crimes contra as relações de consumo, além de sofrer sanções administrativas, como multa.

