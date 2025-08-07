Risco de Roberto disputar mandato no lugar de Vivian Naves gera pavor no gabinete da deputada

Motivo é o grau de imprevisibilidade que o ex-prefeito sempre imprime a tudo que faz, diferente da esposa que conduz o gabinete de forma anêmica

Samuel Leão - 07 de agosto de 2025

Roberto Naves e Vivian Naves, ex-prefeito de Anápolis e atual deputada estadual pelo Progressistas. (Foto: Divulgação)

Rápidas apurou que Roberto Naves (Republicanos) ainda calcula se tem condições de concorrer, com chances de vitória, a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

No entorno mais próximo do ex-prefeito de Anápolis é reconhecido que ele saiu muito impopular do cargo e, se arriscar, seria humilhado nas urnas.

Por isso, eles defendem que o mais seguro seria Roberto concorrer no lugar da esposa, Vivian Naves (Progressistas), a uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Essa possibilidade tem gerado pavor no gabinete da deputada estadual devido ao grau de imprevisibilidade que Roberto sempre imprime a tudo que faz, diferente da esposa, que conduz o gabinete de forma anêmica.

Deputada não gosta de política e só foi candidata por insistência do marido

Vivian nunca escondeu dos colegas no plenário da Alego que o ofício parlamentar não a apetece.

Se o marido quiser, ela irá para o “sacrifício” mais uma vez e concorreria a uma reeleição que muitos que a acompanham garantem ser mais segura que as aventuras de Roberto.

A quantidade de votos que “corredores” da Alego esperam para Leandro Ribeiro

No balcão das apostas nos corredores da Alego é dito que o ex-presidente da Câmara de Anápolis, Leandro Ribeiro (MDB), não teria dificuldades em conseguir ao menos 10 mil votos em Anápolis em uma disputa por uma cadeira na Casa, em 2026.

Isso se os vereadores Fred Godoy (Agir) e Ananias Junior (Agir), herdeiros do espólio de Leandro, ajudarem na campanha.

Conecta Anápolis ultrapassa o Zap da Prefeitura em número de solicitações

O app Conecta Anápolis foi o canal mais utilizado para solicitações à Prefeitura entre 28 de julho e 3 de agosto, concentrando 47% das demandas.

O Zap da Prefeitura ficou com 39%, enquanto o atendimento humano foi responsável por 14%.

Os serviços mais procurados foram relacionados a cesta de alimentos, iluminação pública e coleta de entulho. No total, foram 5.892 atendimentos na semana.

Por enquanto, deputado federal Professor Alcides respira aliviado

Desde que caiu em desgraça política, o deputado federal Professor Alcides (sem partido) temia com ranger de dentes ficar inelegível na ação que corria na Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico.

Na julgada recentemente, apenas o ex-prefeito Vilmar Mariano (Podemos) e a esposa dele, Sulnara Gomes, receberam a punição, para alívio do parlamentar.

O destino do professor é incerto, mas ficar sem mandato é arriscado. Alcides sabe muito bem disso.

Nota 10

Para a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia pelas intervenções e esforços para melhorar o tráfego na capital. Não chegou à perfeição, mas aparentemente está no caminho certo.

Nota Zero

Para Amauri Ribeiro (UB). Não é apostando na carreira de palhaço que o deputado vai conseguir viabilizar a candidatura ao Senado.

*Colaborou Danilo Boaventura