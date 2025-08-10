Não é a vitamina C, nem o ômega 3: veja o suplemento que está ganhando atenção mundial

Antes visto como suplemento de academia, ele agora conquista médicos e pesquisadores por seus benefícios ao cérebro, à saúde mental e ao envelhecimento

Anna Júlia Steckelberg - 10 de agosto de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Você já tomou vitamina C, óleo de peixe e acredita estar no caminho certo da saúde. Mas e se o segredo não estiver nesses clássicos, e sim em algo que, por muito tempo, foi encarado apenas como suplemento de “marombas”?

Prepare-se, porque o spotlight de 2025 é da creatina, o queridinho que está revolucionando não só os músculos, mas também a mente e o envelhecimento.

Tradicionalmente associada ao ganho de massa muscular, a creatina é um composto naturalmente produzido pelo corpo e encontrado em alimentos como carne vermelha e peixe. No entanto, o que a torna tão especial é sua capacidade de gerar ATP, a “energia celular”, função essencial não só para os músculos, mas também para o cérebro.

Não é a vitamina C, nem o ômega 3: veja o suplemento que está ganhando atenção mundial

A cada estudo, a creatina prova que seu escopo vai além do desempenho físico:

Saúde do cérebro: estudos recentes indicam que ela fortalece a função cognitiva, melhora o humor e protege contra impactos inflamatórios e estresse oxidativo no cérebro.

Envelhecimento mais saudável: pesquisas mostram potencial em retardar os efeitos do envelhecimento e até auxiliar no combate ao Mal de Alzheimer.

Proteção para órgãos: participações em estudos ligados à saúde cardíaca e óssea sugerem um efeito protetor consistente.

Por que todo mundo está aderindo?

Preço acessível: custa menos de 50 centavos por dose, barato, seguro e eficaz.

Base científica sólida: décadas de pesquisas robustas garantem confiabilidade.

Perfil reprodutível: quase todo mundo pode tomar. Com efeitos práticos, já não se restringe apenas à academia.

Como usar no dia a dia

A dose comum varia de 3 a 5 g por dia, geralmente após os exercícios. É solúvel em água ou sucos, sem sabor, e pode ir junto a outras rotinas de suplementação, desde que não substitua fontes naturais de proteínas ou uma alimentação equilibrada.

Apesar de segura, vale o mesmo conselho tradicional: consulte seu médico. Quem tem problemas renais ou metabólicos precisa de avaliação profissional antes de iniciar qualquer suplemento.

Em síntese: a creatina deixou de ser apenas amiga dos músculos para se tornar aliada da mente, do humor e do envelhecimento saudável.

É uma aposta acessível, comprovada e de efeitos claros. Se o seu objetivo é potencializar performance, proteger a cognição e prevenir efeitos do tempo, vale considerar esse investimento.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!