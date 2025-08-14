Bebê de três meses que foi agredida pelo pai em Anápolis morre no hospital

Hugol confirmou o falecimento, o que faz com que a investigação passe a tratar de homicídio qualificado

Natália Sezil - 14 de agosto de 2025

Neném teve protocolo de morte encefálica iniciado. (Foto: Nayara Rodrigues)

A bebê, de apenas três meses, que ficou em estado gravíssimo após supostas agressões do pai em Anápolis, faleceu na tarde desta quinta-feira (14).

A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Dr. Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que havia iniciado o protocolo de morte encefálica na terça-feira (12). O procedimento buscava confirmar a perda irreversível das funções cerebrais, antes de desligar os aparelhos.

A pequena havia sido internada no domingo (10), depois que a mãe, de 27 anos, acionou a Polícia Militar (PM) por conta de um suposto engasgo. No dia, ela informou às autoridades que a bebê estava sem respirar há cerca de cinco minutos.

Essa versão, no entanto, foi desmentida assim que a criança chegou à UPA Pediátrica. Isso porque a equipe médica constatou que os ferimentos encontrados não eram compatíveis com um engasgamento por leite.

A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) logo foi acionada, e o pai da bebê foi preso em flagrante. Inicialmente, ele estava sendo investigado por tentativa de homicídio.

A confirmação do óbito, no entanto, faz com que o caso seja tratado como homicídio qualificado, como confirmou a delegada Aline Lopes ao Portal 6.

Depois de ser admitida na UPA Pediátrica, a pequena havia sido transferida para a Santa Casa de Anápolis e, posteriormente, para o Hugol, em Goiânia.

Investigações continuam

A titular da DPCA também afirmou que, quanto à mãe da criança, não há qualquer indício que aponte a participação dela na agressão que culminou no óbito.

Apesar disso, as autoridades acreditam que Nayara Rodrigues pudesse ser conivente com outras situações, como abandono e maus-tratos. Além da bebê, o casal possui outros três filhos – que estariam sendo deixados sozinhos constantemente.

Confira a nota do Hugol:

Em resposta à solicitação, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que a paciente, que estava internada na UTI Pediátrica da unidade, apesar de todos os esforços e procedimentos da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, foi a óbito no dia 14/08/2025. Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol/SES-GO)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!