Bebê de três meses fica em estado grave após engasgar enquanto tomava mamadeira em Anápolis

PM e Corpo de Bombeiros tentaram manobras de salvamento, mas pequena precisou ser entubada

Natália Sezil - 10 de agosto de 2025

UPA Pediátrica de Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Uma bebê, de apenas três meses, ficou em estado grave de saúde após engasgar enquanto tomava uma mamadeira de leite, em Anápolis. O caso aconteceu na manhã deste domingo (10), na Vila Jaiara, região Norte da cidade.

A mãe da criança, de 27 anos, foi a responsável por acionar a Polícia Militar (PM). Às autoridades, ela relatou que a filha já estava sem respirar há cerca de cinco minutos.

Frente a isso, os policiais tentaram realizar a manobra de Heimlich, que é recomendada em casos de engasgo. Contudo, não obtiveram sucesso, de modo que o Corpo de Bombeiros também foi chamado.

Em um primeiro momento, os socorristas instruíram os militares sobre formas de realizar o salvamento, deslocando-se, em seguida, até o local.

Os bombeiros foram responsáveis por encaminhar a bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica. A pequena precisou ser entubada e segue em estado grave.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!