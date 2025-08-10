Bebê de três meses fica em estado grave após engasgar enquanto tomava mamadeira em Anápolis
PM e Corpo de Bombeiros tentaram manobras de salvamento, mas pequena precisou ser entubada
Uma bebê, de apenas três meses, ficou em estado grave de saúde após engasgar enquanto tomava uma mamadeira de leite, em Anápolis. O caso aconteceu na manhã deste domingo (10), na Vila Jaiara, região Norte da cidade.
A mãe da criança, de 27 anos, foi a responsável por acionar a Polícia Militar (PM). Às autoridades, ela relatou que a filha já estava sem respirar há cerca de cinco minutos.
Frente a isso, os policiais tentaram realizar a manobra de Heimlich, que é recomendada em casos de engasgo. Contudo, não obtiveram sucesso, de modo que o Corpo de Bombeiros também foi chamado.
Em um primeiro momento, os socorristas instruíram os militares sobre formas de realizar o salvamento, deslocando-se, em seguida, até o local.
Os bombeiros foram responsáveis por encaminhar a bebê até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica. A pequena precisou ser entubada e segue em estado grave.
