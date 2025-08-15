Conheça a cidade goiana que possui um dos maiores IDH do Brasil

No sudoeste goiano, um raro oásis de progresso sustentável: entre agronegócio, reservas ambientais e índices de desenvolvimento se destaca

Anna Júlia Steckelberg - 15 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Imagine um município surgido na década de 1980, como resposta à crise fundiária no Sul do país. Nascida de uma agrovila ao redor da Fazenda Santa Amélia, Chapadão do Céu emancipou-se e rapidamente encontrou seu lugar ao sol, literalmente, no agronegócio e nos indicadores sociais do Brasil.

Em 2000, já figurava entre os cem municípios com maior IDH no país, e era o líder de Goiás nesse critério, segundo o site Cerradinho Terra.

Segundo dados do IBGE, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Chapadão do Céu em 2010 era de 0,742, valor que a posiciona entre os municípios com IDH alto. Um destaque que ganha ainda mais peso quando comparado à média estadual de 0,735.

O modelo de desenvolvimento local se sustenta em um forte polo agroindustrial de grãos como soja, milho e algodão, além de agropecuária diversificada e presença do Parque Nacional das Emas, que enriquece o turismo ecológico regional. Este tripé, agronegócio, meio ambiente e serviços sociais, é a base do sucesso local.

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) reforça esse cenário: Chapadão do Céu foi o município mais desenvolvido de Goiás e figurou como o 72º melhor do país. A nota geral foi de 0,85, com avaliação alta em educação (0,98), saúde (0,85) e emprego e renda (0,71), de acordo com a Prefeitura de Chapadão do Céu.

Além dos índices tradicionais, o município também lidera no IDSC (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades), estudo alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Em 2022, Chapadão do Céu alcançou 59,52 pontos, sendo o primeiro colocado em Goiás e o único município goiano no ranking de 5.570 cidades lembradas na pesquisa. Entre os ODS, destaca-se especialmente o número 12 (consumo e produção responsável), no qual marcou 99,98 pontos, e o número 7 (energia limpa), com 89,46 pontos.

Esses resultados não são fruto do acaso, mas resultam de uma administração focada no equilíbrio entre economia, bem-estar social e preservação ambiental. Em 2018, Chapadão do Céu foi considerada a segunda cidade mais bem administrada de Goiás e a 23ª do Brasil, segundo o índice do Conselho Federal de Administração (IGM-CFA).

Por que Chapadão do Céu merece destaque?

Chapadão do Céu não é apenas destaque em produção rural ou índices numéricos, é exemplo de como uma cidade planejada e alinhada com políticas públicas pode transformar vidas.

Um município jovem, que surgiu no cerrado, soube combinar inovação, sustentabilidade e qualidade de vida. Suas conquistas, do IDHM elevado ao IFDM e ao IDSC, revelam uma trajetória rara no interior do Brasil.

