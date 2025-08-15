Mãe que mantinha filho de 26 anos preso em casa e o perseguia quando ele conseguia sair é presa em Formosa

Ação foi desencadeada após Ministério Público acionar corporação, com base em denúncia feita pelo jovem

Augusto Araújo - 15 de agosto de 2025

Delegacia de Formosa – 11ª DRP. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Formosa – 11ª DRP, prendeu, na tarde desta quinta-feira (14), uma mulher suspeita de manter o próprio filho, de 26 anos, em cárcere privado e de persegui-lo quando ele conseguia sair de casa.

A ação foi desencadeada após o Ministério Público (MP) acionar a corporação, com base em denúncia feita pelo jovem. Ele relatou que estava trancado há mais de um dia no apartamento onde vivia com a mãe, sem poder sair.

Segundo o depoimento, a mulher criava histórias fantasiosas sobre supostas perseguições contra o filho e usava isso como justificativa para mantê-lo isolado.

Antes do confinamento, ela já teria ido ao local de trabalho do jovem para provocar discussões com qualquer pessoa que se aproximasse dele.

Mesmo quando ele tentava mudar de endereço, era localizado e seguido pela mãe.

Ao chegar ao imóvel, a equipe constatou que a vítima estava confinada em um apartamento de um quarto.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de cárcere privado qualificado, cuja pena varia de 02 a 05 anos de reclusão.

