Conheça a cidade goiana que é uma das mais arborizadas do Brasil

Com 89,6% de suas vias públicas arborizadas, ela se destaca como a segunda capital mais arborizada do país

Anna Júlia Steckelberg - 16 de agosto de 2025

Trilha passa por diversos pontos turísticos da cidade, como o Bosque dos Buritis (Foto: Jackson Rodrigues)

Em pleno coração do Brasil, onde o cerrado se mistura ao asfalto e o calor do Centro-Oeste se faz presente, existe uma cidade que guarda um segredo verde.

Goiânia, a capital de Goiás, é reconhecida como a segunda cidade mais arborizada do país, com 89,6% de suas ruas residenciais arborizadas, segundo dados do IBGE. Mas o que torna essa cidade tão especial?

Fundada em 1933, Goiânia foi planejada para ser uma cidade moderna e saudável. Ao contrário de muitas metrópoles brasileiras, que cresceram sem planejamento, Goiânia surgiu com avenidas largas e arborizadas, praças e parques que, desde o início, refletiam um compromisso com o meio ambiente. Esse planejamento visionário permitiu que a cidade se tornasse um exemplo de sustentabilidade urbana.

Esse compromisso com o verde não passou despercebido. Em 2024, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu Goiânia como uma das “Tree Cities of the World”, ou seja, uma “Cidade Árvore do Mundo”, título que coloca a capital goiana ao lado de metrópoles como Paris, Madri e Nova Iorque.

No entanto, nem tudo foi sempre verde. Entre 1986 e 2010, Goiânia perdeu 116 km² de sua cobertura vegetal, representando uma redução de 52,7% de sua área verde. Esse retrocesso foi resultado de um crescimento urbano desordenado e da falta de políticas públicas eficazes.

Mas a cidade não se deixou abater. Nos últimos anos, iniciativas como o Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA) têm buscado recuperar e ampliar as áreas verdes, com o objetivo de criar o maior parque linear do mundo.

Goiânia hoje

Atualmente, Goiânia possui mais de 1 milhão de árvores espalhadas por 32 parques e bosques, segundo dados da Prefeitura de Goiânia.

A cidade também é reconhecida por possuir a maior área verde por habitante do Brasil, com 94 m² por pessoa, superando até mesmo as recomendações da Organização das Nações Unidas, que sugerem 12 m² por habitante.

Logo, Goiânia é mais do que uma cidade arborizada; é um exemplo de como planejamento, comprometimento e ação podem transformar uma metrópole.

Entre o concreto e as folhas, Goiânia revela um segredo verde que encanta e inspira. E quem sabe, ao caminhar por suas ruas sombreadas, você também descubra esse mistério verde que faz da cidade um lugar único no Brasil.

