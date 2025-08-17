Heana atualiza estado de saúde de Emanoel Maratonista, que está na UTI

Corredor está sendo acompanhado por equipe multiprofissional após acidente na Avenida Brasil

Isabella Valverde - 17 de agosto de 2025

Emanuel Maratonista conduzia uma motocicleta quando foi atropelado. (Foto: Reprodução)

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) divulgou uma atualização sobre o estado de saúde de Emanoel Fernandes Lima, de 47 anos, conhecido como Emanoel Maratonista. Ele deu entrada na unidade neste domingo (17), após um acidente motociclístico na Avenida Brasil, em Anápolis.

Segundo a nota, o paciente encontra-se internado em leito de UTI. Ele está estável hemodinamicamente, sonolento, lúcido e respirando com auxílio de oxigênio, sem uso de drogas vasoativas. O diagnóstico aponta traumatismo cranioencefálico (TCE) e contusão pulmonar.

Ainda conforme o hospital, no momento não há indicação cirúrgica. Emanoel segue em acompanhamento pela equipe multiprofissional.

Mais cedo, o Portal 6 noticiou que o corredor foi atropelado por um Volkswagen Gol que trafegava na contramão. O motorista, de 20 anos, alegou às autoridades que se confundiu ao acessar a via.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Heana. O caso está sob investigação da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), que deve adotar as medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!