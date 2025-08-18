Goiânia terá feirão de empregos com 6,4 mil vagas e orientação profissional

ConectaRH está na 11ª edição com 142 empresas participantes

Paulo Roberto Belém - 18 de agosto de 2025

ConectaRH acontece no sábado (23) (Foto: Divulgação)

Um feirão de empregos vai acontecer no sábado (23), em Goiânia, com 142 empresas reunidas e mais de 6.400 oportunidades disponíveis. A ação, denominada ConectaRH, está na 11ª edição na capital.

O evento será realizado no Campus 3 da FacUnicamps, localizada na Avenida Perimetral, Setor Coimbra, das 08h às 12h.

No local, haverá a realização de palestras sobre orientação de carreira e atendimento presencial aos candidatos interessados nas vagas.

Segundo a organização do feirão de empregos, entre as empresas participantes estão imobiliárias, construtoras, hipermercados e atacadistas, drogarias, lojas de móveis e eletrodomésticos, concessionárias, entre outras.

As oportunidades incluem desde a área operacional a cargos estratégicos e de gestão. Candidatos em busca de estágio e primeiro emprego também são buscados no ConectaRH, cuja a participação é gratuita.

A organização do evento orienta para que os candidatos levem várias cópias do currículo impresso, para que possam participar do processo seletivo em mais de uma empresa.

Quem não puder levar o documento de forma física poderá anotar sites e e-mails para envio em momento posterior ao feirão de empregos.

No dia do evento, especialistas em carreira vão dar dicas para elaboração de currículo; a como buscar assertivamente vagas; e a como se portar nas dinâmicas dos processos seletivos e nas entrevistas de emprego.

