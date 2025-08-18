Homem morto com facada no coração em Anápolis é identificado

Vítima tinha 39 anos. Suspeito fugiu e PC investiga o caso

Da Redação - 18 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de Ambulância do Samu. (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Cristiano da Silva Lima, de 39 anos, morreu após ser esfaqueado dentro de uma residência no Loteamento Residencial América, em Anápolis, no início da tarde desta segunda-feira (18).

Conforme apurado pelo Portal 6, equipes da Polícia Militar (PM) se deslocaram para o endereço após denúncia de que havia uma pessoa ferida.

Quando chegaram ao local, encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já em atuação, mas os socorristas apenas constataram o óbito, provocado por uma perfuração na região do coração.

Testemunhas relataram que o autor seria um vizinho que deixou o imóvel rapidamente e fugiu em um veículo.

O espaço foi isolado e a ocorrência passou a ser conduzida pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (APC), com apoio da perícia criminal.

A faca usada no crime não havia sido localizada até o fechamento desta matéria. A motivação do homicídio ainda está em apuração.