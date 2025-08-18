Homem morto com facada no coração em Anápolis é identificado
Vítima tinha 39 anos. Suspeito fugiu e PC investiga o caso
Um homem identificado como Cristiano da Silva Lima, de 39 anos, morreu após ser esfaqueado dentro de uma residência no Loteamento Residencial América, em Anápolis, no início da tarde desta segunda-feira (18).
Conforme apurado pelo Portal 6, equipes da Polícia Militar (PM) se deslocaram para o endereço após denúncia de que havia uma pessoa ferida.
Quando chegaram ao local, encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já em atuação, mas os socorristas apenas constataram o óbito, provocado por uma perfuração na região do coração.
Testemunhas relataram que o autor seria um vizinho que deixou o imóvel rapidamente e fugiu em um veículo.
O espaço foi isolado e a ocorrência passou a ser conduzida pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (APC), com apoio da perícia criminal.
A faca usada no crime não havia sido localizada até o fechamento desta matéria. A motivação do homicídio ainda está em apuração.