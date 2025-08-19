10 manias que uma pessoa que acha que é bonita tem e os outros reparam
Embora as manias possam soar engraçadas, para alguns serão sinônimo de inspiração, mas para outros é um sinal de egocentrismo
A forma como as pessoas se percebem influencia diretamente em seu comportamento social. Entre aqueles que acreditam ser acima da média em beleza, algumas manias acabam se destacando no dia a dia. Essas manias podem ser notadas por quem convive de perto e, muitas vezes, geram tanto admiração quanto incômodo.
Especialistas em comportamento social explicam que a autopercepção está ligada à autoestima e ao modo como alguém se posiciona diante dos outros. Quem acredita ser bonito tende a reforçar essa imagem constantemente, seja por meio da postura, das roupas ou até mesmo de frases ditas no cotidiano.
O curioso é que, mesmo sem intenção, as manias chamam a atenção de amigos, colegas de trabalho e familiares, e em muitos casos, de forma negativa.
Embora essas manias possam soar engraçadas ou até vaidosas demais, elas revelam como a autoimagem impacta o comportamento. Para alguns, a confiança transmitida é sinônimo de inspiração, mas para outros, pode parecer uma ideia de narcisismo ou egocentrismo.
1. Olhar para o espelho em qualquer lugar
Essas pessoas sempre encontram uma forma de se conferir, seja no reflexo da vitrine ou da tela do celular.
2. Fazer muitas selfies
O hábito de tirar fotos é frequente, com direito a várias tentativas até a foto “perfeita”.
3. Arrumar o cabelo o tempo todo
Um leve vento já é motivo para ajeitar os fios, mesmo em locais públicos.
4. Demorar para escolher roupas
A roupa é vista como extensão da aparência, exigindo tempo e cuidado excessivo.
5. Comentar sobre elogios recebidos
É comum compartilhar frases como “todo mundo fala isso de mim” ao ouvir um novo comentário positivo.
6. Evitar sair sem maquiagem ou barba feita
A aparência impecável é prioridade antes de qualquer compromisso.
7. Andar com postura exagerada
Ombros retos, queixo erguido e passos firmes são parte da imagem projetada.
8. “Estrelismo”
Muitas vezes, essas pessoas se acham “boas demais” para alguns lugares ou situações.
9. Gostar de ser o centro das atenções
Procuram estar em situações em que possam se destacar.
10. Olhar apenas para si nas fotos em grupo
Reclamam quando não ficam bons o suficiente, mesmo que no geral a foto esteja boa.
O fato é que a forma como cada pessoa enxerga a própria beleza molda suas interações e deixa marcas na convivência. Reconhecer essas manias ajuda a compreender melhor as relações e a forma como a autoestima se manifesta na prática.
