6 carnes tão boas quanto o frango para quem já cansou de comer peito

Saiba quais cortes oferecem sabor marcante, textura macia e alta versatilidade

Magno Oliver - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Ricardo Figueira)

Quem segue uma alimentação saudável sabe que o frango é um dos campeões de consumo presente no prato dos brasileiro. Só que repetir sempre o mesmo alimento pode cansar e reduzir a variedade nutricional. Fica sempre o desejo de comer coisas novas e gostosas, não é mesmo?

1. Peixe Tilápia

Carne macia, rica em proteínas e com baixo teor de gordura. A tilápia é versátil, descongela rapidinho, é leve e ideal para quem busca refeições equilibradas sem abrir mão do sabor. Tem textura bem similar à carne de frango.

2. Patinho Magro em Fatias

Outra opção é o patinho bovino que tem pouca gordura e excelente rendimento na hora do preparo. Ele é indicado para grelhar, moer ou cozinhar, oferecendo sabor suave e textura macia.

3. Filé de Salmão

Magro, muito saudável, fonte de ômega-3, proteínas e vitaminas, o salmão é considerado uma carne nobre e muito apreciada. Além de nutritivo, ajuda na saúde cardiovascular e no bom funcionamento do cérebro.

4. Pernil Suíno Fatiado

Outra alternativa macia e suculenta, o pernil suíno possui boa concentração de proteínas e minerais. Quando preparado sem excesso de gordura, é uma opção bem saudável e muito saborosa. Uma peça leve, suculenta e versátil em vários preparos.

5. Peixe Sardinha

Todo mundo tem em casa, é pequena, barata e rica em nutrientes. A sardinha oferece proteínas de alta qualidade e ácidos graxos benéficos. É ótima assada, grelhada ou cozida. Também é perfeita em patês com torradinhas.

6. Filé de Atum

Com textura firme e alta concentração de proteínas, o atum fresco é ideal para grelhar, assar e até fazer ensopados. Também oferece boas doses de minerais e gorduras saudáveis. Excelente alternativa ao frango.

