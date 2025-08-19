Legendários saem tristes após boicote na Câmara de Anápolis impedir a criação de um dia só para eles na cidade

Samuel Leão - 19 de agosto de 2025

Legendários reunidos na Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

A segunda votação do Dia Municipal dos Legendários, na Câmara de Anápolis, acabou sendo adiada para a quarta-feira (20) devido à falta de quórum nesta terça (19), e diversos Legendários saíram tristes após a situação, que tem contornos de boicote.

Apesar de cerca de 11 participantes do movimento terem comparecido ao plenário e acompanhado toda a sessão ordinária, a pauta terá que esperar mais um dia.

“Quero agradecer a presença dos Legendários. Infelizmente, for falta de quórum, nós não vamos conseguir votar o projeto hoje. Se vocês puderem voltar amanhã, no mesmo horário, creio que teremos a presença dos vereadores”, relatou o vereador Wederson Lopes (UB), propositor do projeto.

Na primeira votação, ocorrida na segunda-feira (18), o projeto somou 14 votos favoráveis, enquanto dois parlamentares votaram contra, três não votaram e outros três faltaram a sessão.

O relator do projeto ainda complementou dizendo que iria até os visitantes, ao final da sessão, para dar um abraço em cada um e agradecer ao apoio prestado.

Wederson é integrante da igreja Church, alvo de polêmicas em 2023 quando levou uma “ex-trans” para palestrar em colégios de Anápolis e pregar ideais cristãos vinculados à “cura gay”. Na época, o caso foi dado em primeira mão pelo Portal 6 e vídeos dos alunos relatando a situação repercutiram nacionalmente, chegando a motivar apurações da Polícia Civil (PC) e do Ministério Público de Goiás (MPGO).