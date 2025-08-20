Gratuito e a distância, curso de especialização em educação financeira abre inscrições

A oportunidade é voltada para quem deseja aprofundar conhecimentos na área e se capacitar profissionalmente sem precisar sair de casa

Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O curso de especialização em Educação Financeira, oferecido de forma gratuita e totalmente a distância, está com inscrições abertas até o dia 28 de agosto de 2025.

A oportunidade é voltada para quem deseja aprofundar conhecimentos na área e se capacitar profissionalmente sem precisar sair de casa.

E o melhor: a formação é reconhecida e oferecida por uma universidade federal.

Gratuito e a distância, curso de especialização em educação financeira abre inscrições

A especialização é organizada pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), em parceria com o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a CAPES. Ao todo, são 150 vagas distribuídas em diferentes polos presenciais:

Cambuí – MG (30 vagas)

Boa Esperança – MG (30 vagas)

Diadema – SP (30 vagas)

Franca – SP (30 vagas)

São Paulo – Vila Nova Cachoeirinha (30 vagas)

Mesmo sendo online, é importante destacar que os polos são os locais de referência do curso, especialmente para atividades administrativas ou eventuais encontros presenciais.

Quem pode se inscrever

O curso de especialização é voltado para pessoas com diploma de graduação em qualquer área. No processo de inscrição, é necessário apresentar alguns documentos obrigatórios, como:

Diploma da graduação (ou declaração de conclusão para recém-formados);

CPF;

Documento oficial de identificação com foto;

Passaporte ou RNE, no caso de estrangeiros;

Certificados de cursos já concluídos (acima de 100 horas, reconhecidos pelo MEC);

Declaração ou comprovantes de experiência profissional;

Carta de intenção, em formato PDF, com até uma página.

Como funciona a inscrição

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da UNIFEI. O prazo termina no dia 28/08/2025. É fundamental preencher todas as informações solicitadas e anexar os documentos exigidos.

Por que fazer esse curso

Optar por um curso de especialização em Educação Financeira é investir em conhecimento que faz diferença no dia a dia. Afinal, entender como organizar as finanças, planejar investimentos e tomar decisões conscientes impacta não só a vida pessoal, mas também a carreira. Além disso, ter um título de especialização abre portas no mercado de trabalho e amplia as possibilidades de atuação em diferentes áreas.

Por isso, se você busca uma qualificação acessível, reconhecida e que realmente agrega valor, essa é uma ótima chance. O curso de especialização em Educação Financeira da UNIFEI une teoria, prática e flexibilidade, permitindo estudar a distância sem abrir mão da qualidade. Não perca o prazo de inscrição e aproveite essa oportunidade gratuita.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!