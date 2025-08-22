Proprietária de buffet acusada de golpe em Anápolis aparece em áudios com ameaças a clientes

Revelações expõem áudios, relatos de vítimas e processos judiciais contra a empresária, que segue sem apresentar defesa formal

Samuel Leão - 22 de agosto de 2025

Proprietária do Buffet Villa Rica Gourmet chegou a responder clientes com grosseria ao ser cobrada. (Imagem: Montagem/Portal 6)

Após o Portal 6 revelar denúncias contra o Buffet Villa Rica Gourmet, mais vítimas passaram a procurar a coluna Rápidas para relatar prejuízos.

Muitos apresentaram áudios em que a proprietária dá desculpas, perde o controle e até ameaça clientes.

Os relatos envolvem casos antigos, nunca solucionados, e também pessoas que pagavam parcelado por festas que sequer aconteceram. Em um dos áudios, a empresária dispara contra uma cliente:

“É para isso mesmo que eu estou aqui, querida. E não vem com insulto não, que hoje estou o capeta, e se vier com insulto ninguém recebe. E eu tenho, não é R$ 300 e poucos não, eu tenho é R$ 50 mil para receber, e não vem com desaforo não”, diz.

Apesar de, em alguns momentos, sugerir que pretende resolver as dívidas, os prazos nunca se cumprem.

“Depois dessa bomba [reportagem do Portal 6], minha prima entrou em contato com ela e a resposta foi: ‘me espera até 18h que a gente resolve’”, contou outra vítima. Assim como em outros episódios, nada foi cumprido.

A mudança de comportamento

Vítimas relatam que, no início das negociações, a proprietária do buffet se mostrava atenciosa e empolgada com os eventos. Porém, após os pagamentos, a postura mudava completamente.

“No começo ela se apresentou super prestativa, mas logo depois começou a demonstrar sinais de descaso e falta de compromisso”, afirmou uma delas.

Um contrato assinado por uma cliente próxima, que incluía praticamente todos os serviços de uma festa, só trouxe problemas depois que parte do valor foi enviada por PIX.

A ousadia e o grande número de vítimas

As denúncias apontam que a empresária acumula reclamações tanto de clientes quanto de fornecedores, muitos já acionando a Justiça.

Em um dos casos, mesmo devendo valores antigos, ela chegou a pedir que uma cliente trocasse um cheque em seu nome.

“A conta dela sempre está bloqueada, ou o filho dela não está aqui para enviar o dinheiro. Enfim, ela inventa inúmeras desculpas para não pagar”, contou uma vítima.

Procurada pela Rápidas, a empresária acionou seu advogado, que alegou calúnia, mas não apresentou posicionamento oficial. O espaço segue aberto.

O caso repercute

O escândalo já chama a atenção de profissionais do ramo de eventos em outras cidades. Para muitos, a prática recorrente de golpes prejudica a confiança em toda a categoria.

Nas redes sociais, vítimas de fora de Anápolis também começaram a relatar experiências semelhantes, ampliando a suspeita de que a atuação do buffet não se restringe à clientes da cidade.

Nota 10

Para os clientes que, mesmo após prejuízos e ameaças, tiveram coragem de expor seus relatos e buscar Justiça. Sem essas denúncias, a rede de calotes poderia continuar crescendo no silêncio.

Nota 0

Para a postura da empresária, que além de acumular dívidas, responde clientes com desculpas e intimidações, sem oferecer solução concreta para os casos.