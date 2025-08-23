TJGO afasta oficial de Justiça que atirou em cachorro “caramelo” que latiu para ele; vídeo causou revolta
Servidor está foragido e deve responder por maus-tratos e posse ilegal de arma de fogo
Um oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) foi afastado de suas funções após atirar contra um cachorro “caramelo” em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste Goiano. O episódio aconteceu na sexta-feira (22) e foi registrado por câmera de segurança, gerando forte repercussão.
Nas imagens, o servidor aparece tentando bater no animal com um cabo de madeira antes de efetuar os disparos. Apesar da violência, o cachorro não ficou ferido e passa bem.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Humberto Soares, o oficial está foragido. Ele teria ligado para prestar depoimento e prometido se apresentar, mas não compareceu à delegacia.
“Não tinha necessidade de atirar. Dava para ele ter entrado no carro e ido embora”, ponderou o delegado em entrevista ao G1.
Situação do servidor
Em nota, o TJGO informou que instaurou procedimento administrativo e suspendeu o servidor por 90 dias, até a conclusão das investigações.
“O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informa que a juíza da comarca de Santa Helena de Goiás determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar o episódio ocorrido durante cumprimento de mandado judicial no município.”
O delegado Humberto Soares ainda destacou que o oficial já possui condenações anteriores por porte de arma e dano, além de não ter registro de autorização para porte de arma de fogo.
Segundo o investigador, ele poderá responder por maus-tratos contra animal, com pena de 2 a 5 anos de prisão, e também por posse de arma de uso restrito, com pena de 3 a 6 anos.
A Polícia Civil (PC) também segue investigando se houve também ameaça a testemunha que presenciou os fatos.
