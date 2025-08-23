TJGO afasta oficial de Justiça que atirou em cachorro “caramelo” que latiu para ele; vídeo causou revolta

Servidor está foragido e deve responder por maus-tratos e posse ilegal de arma de fogo

Samuel Leão - 23 de agosto de 2025

Imagens registraram a ação. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) foi afastado de suas funções após atirar contra um cachorro “caramelo” em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste Goiano. O episódio aconteceu na sexta-feira (22) e foi registrado por câmera de segurança, gerando forte repercussão.

Nas imagens, o servidor aparece tentando bater no animal com um cabo de madeira antes de efetuar os disparos. Apesar da violência, o cachorro não ficou ferido e passa bem.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Humberto Soares, o oficial está foragido. Ele teria ligado para prestar depoimento e prometido se apresentar, mas não compareceu à delegacia.

“Não tinha necessidade de atirar. Dava para ele ter entrado no carro e ido embora”, ponderou o delegado em entrevista ao G1.

Situação do servidor

Em nota, o TJGO informou que instaurou procedimento administrativo e suspendeu o servidor por 90 dias, até a conclusão das investigações.

“O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informa que a juíza da comarca de Santa Helena de Goiás determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar o episódio ocorrido durante cumprimento de mandado judicial no município.”

O delegado Humberto Soares ainda destacou que o oficial já possui condenações anteriores por porte de arma e dano, além de não ter registro de autorização para porte de arma de fogo.

Segundo o investigador, ele poderá responder por maus-tratos contra animal, com pena de 2 a 5 anos de prisão, e também por posse de arma de uso restrito, com pena de 3 a 6 anos.

A Polícia Civil (PC) também segue investigando se houve também ameaça a testemunha que presenciou os fatos.

