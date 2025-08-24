Professora esfaqueada por aluna em Valparaíso de Goiás faz nova revelação sobre o caso

Vítima foi atingida por quatro facadas, após estudante pedir para conversar a sós com ela

Gabriella Pinheiro - 24 de agosto de 2025

Imagem mostra caderno e ferimentos de professora após ataque de aluna. (Foto: Reprodução/ Polícia Militar)

Momentos antes de esfaquear a professora, de 37 anos, dentro de uma sala de aula na Escola Municipal Monteiro Lobato, em Valparaíso de Goiás, a aluna de 14 anos escreveu no caderno dela que iria matar a docente.

Em entrevista ao O Popular, a vítima afirma que a adolescente escreveu ameaças e o que pretendia fazer. Tanto o caderno quanto a faca do crime foram recolhidos pela Polícia Civil (PC). O caso aconteceu na última sexta-feira (22).

“Dei aula, ela fez a atividade e escreveu: ‘vou matar você’. Ela copiou tudo que escrevi no quadro e depois escreveu por cima que iria me matar”, contou.

A docente ainda afirmou que a menina tinha pedido para conversar a sós com ela, quando foi surpreendida pela atitude da menor.

“Eu a deixei na porta, entrei, e ela entrou insistindo para conversar sozinha. Foi quando tirou a faca e começou a me golpear. A intenção dela era me levar até a porta para me ferir de frente. Eu fui me afastando, e ela quase atingiu meu pulmão. Ela é muito mais alta do que eu”, destacou.

A professora foi atingida por quatro facadas e foi levada inicialmente ao Hospital Municipal de Céu Azul. Diante da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal.

Toda a situação, de acordo com a vítima, começou quando a aluna chegou na escola com um dos olhos inchado e vermelho, aparentando estar com conjuntivite.

A professora então comunicou o fato à diretoria, pedindo para que entrassem em contato com os pais para que a estudante fosse levada para casa. Contudo, a mesma disse que se sentiu constrangida pela professora e comunicou o fato à mãe, que enviou uma mensagem questionando se a profissional era médica.

A presença da mãe foi convocada, mas ela sequer compareceu. O Conselho Tutelar foi acionado e a aluna foi levada até a delegacia para prestar depoimento.

O caso está sendo investigado pelo Grupo Especial de Investigação de Homicídios (GIH) de Valparaíso de Goiás.

Em nota enviada, a Prefeitura de Valparaíso de Goiás informou que a direção da escola já havia registrado formalmente ocorrências de indisciplina envolvendo a aluna, além da convocação dos pais.

Segundo a gestão, a aluna usou um objeto levado de fora do ambiente escolar para agredir a professora. A administração ainda informou que os estudantes, professores e familiares da Escola Municipal Monteiro Lobato receberão todo o suporte psicológico necessário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!