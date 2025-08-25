Lagum tem data marcada para aterrissar em Goiânia com nova turnê

Ingressos podem ser adquiridos online, com três setores diferentes na plateia e modalidade de meia solidária

Natália Sezil - 25 de agosto de 2025

Banda Lagum se apresentará em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Em turnê desde o final de julho, a banda Lagum já tem data marcada para visitar Goiânia com as músicas do quinto álbum de estúdio, “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”.

Natural de Minas Gerais, o grupo passará pela capital goiana no dia 10 de outubro. O show acontece no Teatro Rio Vermelho, um dos espaços do Centro de Convenções de Goiânia, no Setor Central.

Os portões abrem às 20h, uma hora antes do início das apresentações, previstas para 21h. Os ingressos podem ser adquiridos online, pelo site BaladApp. As entradas são divididas entre três setores.

O Prata Superior, no segundo andar, tem valores a partir de R$ 90. O setor Gold Inferior, situado na parte mais ao fundo do teatro, tem ingressos a partir de R$ 120.

Já o Premium Inferior, que possui os lugares mais próximos ao palco, custa a partir de R$ 150. Todos os valores mencionados são válidos para a meia-entrada.

No caso da inteira, o ingresso varia entre R$ 180 e R$ 300. Também é possível adquirir a meia solidária, com preços entre R$ 110 e R$ 180. Para isso, é preciso levar 1 kg de alimento não perecível.

A turnê “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo” passa por 27 cidades brasileiras e outras oito europeias, como Paris e Londres.

A banda de Pedro Calais, Zani, Jorge e Chico promete ter rearranjado as músicas novas e antigas para adequar às novas apresentações, que descrevem como uma “celebração da discografia da Lagum”.

