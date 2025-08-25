Os filmes que vão passar na Sessão da Tarde nesta semana (25 a 29 de agosto de 2025)

Atrações trazem comédia, romance, drama e aventura para as tardes da Globo

A Sessão da Tarde desta semana promete muita variedade.

Entre clássicos que marcaram gerações e produções mais recentes, o público vai poder se divertir com comédias, se emocionar com histórias inspiradoras e até acompanhar uma releitura da lenda de Robin Hood.

Confira a programação:

Segunda-feira – 25/08
Yesterday – A Trilha do Sucesso
• Gênero: Comédia
• Ano: 2019 | Reino Unido
• Sinopse: Jack acorda em um mundo onde ninguém conhece os Beatles. Ele se apropria das canções da banda e alcança a fama mundial, mas precisa lidar com dilemas morais e pessoais.

Terça-feira – 26/08
Luta Pela Fé: A História do Padre Stu
• Gênero: Biografia, Drama
• Ano: 2022 |  EUA
• Sinopse: Baseado em fatos reais, acompanha Stuart Long, ex-boxeador que encontra na fé um caminho de redenção ao se tornar padre e inspirar inúmeras pessoas.

Quarta-feira – 27/08
Mudança de Hábito
• Gênero: Comédia
• Ano: 1992 | EUA
• Sinopse: Após presenciar um crime, uma cantora é colocada em um programa de proteção a testemunhas. Disfarçada de freira, ela transforma o coral do convento e cria muita confusão.

Quinta-feira – 28/08
A Cinco Passos de Você
• Gênero: Drama Teen
• Ano: 2019 | EUA
• Sinopse: Stella e Will, jovens com fibrose cística, vivem um romance delicado. Apesar da forte conexão, precisam manter distância para proteger a própria saúde.

Sexta-feira – 29/08
Robin Hood – A Origem
• Gênero: Aventura, Ação
• Ano: 2018 |Croácia/ EUA
• Sinopse: Em uma versão moderna da lenda, Robin Hood se une a um guerreiro mouro para enfrentar a corrupção da coroa inglesa e liderar uma revolta contra os opressores.

A programação pode sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte sempre a grade oficial da TV Globo ou o guia de TV para confirmar o filme do dia.

