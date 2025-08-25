Suender acusa colégios de Anápolis de doutrinação e toma invertida de Professor Marcos

Discussão entre os dois vereadores movimentou a Câmara Municipal

O vereador Policial Federal Suender (PL) acusou, em sessão na Câmara Municipal, colégios de Anápolis de praticarem “doutrinação ideológica” em sala de aula.

A declaração gerou reação imediata de Professor Marcos (PT), que cobrou provas e acusou o colega de incoerência.

Segundo Suender, pais de alunos têm relatado situações que comprovariam a prática. “Não vou me calar e deixar que mexam com a cabeça das crianças”, afirmou.

Marcos rebateu dizendo que, se as denúncias realmente existem, elas deveriam ter sido encaminhadas à Comissão de Educação.

“Se o senhor não fez isso, pode estar prevaricando”, disparou. O petista ainda lembrou que o PL, partido de Suender, não apoia a aprovação do ECA Digital no Congresso.

