Cidade do interior de Goiás vira palco de disputa bilionária entre a China e a Holanda
Com menos de 11 mil habitantes, município pode movimentar até mesmo uma investigação na Comissão Europeia
Imagine uma cidade pequena no Centro de Goiás, com população estimada em 10.738 habitantes e reservas de níquel que podem determinar uma disputa global. O município de Barro Alto tem atraído atenção internacional e causado discórdia entre empresas da China e da Holanda.
A Folha de São Paulo repercutiu, no último sábado (24), os movimentos geopolíticos que têm determinado o destino da cidade pelos próximos anos. Transações bilionárias são definidas pelo que as jazidas presentes ali podem oferecer às multinacionais.
Até então, quem operava no município era a Anglo American, que tem origens sul-africana e britânica. A empresa tinha controle sobre aquela mineração desde 2004, mas vendeu a planta de níquel para a MMG no início deste ano.
Braço da estatal chinesa China Minmetals Corporation, a MMG diz “minerar para o progresso”. Hoje, já possui operações no Peru, Botsuana, República Democrática do Congo e na Austrália. A obtenção de jazidas em Goiás marca a entrada da empresa no mercado brasileiro.
Ainda somaram à negociação outra planta em Niquelândia e dois novos projetos de exploração, no Pará e no Mato Grosso. A transação é avaliada em US$ 500 milhões, o que equivale a mais de R$ 2,7 bilhões.
Com o aceite da MMG, a Anglo American rejeitou uma segunda concorrente: a Corex Holding, holandesa. Ainda sem operações nas Américas, o fechamento deste contrato poderia significar uma expansão valiosa para a multinacional, que quer competir no mesmo nível que a China.
Segundo o bilionário turco Robert Yüksel Yıldırım, que controla a Corex Holding, o preço dado por ele era mais alto que o valor apresentado pela MMG. Ele disse à Folha que havia oferecido US$ 900 milhões (quase R$ 5 bilhões).
China mantém quase um monopólio
A China já é destaque em outros segmentos da mineração, e expande cada vez mais o controle sobre insumos vitais para a transição energética.
As terras raras são grande exemplo disso: o país asiático controla 70% da extração de terras raras no mundo.
O Brasil segue logo atrás, se destacando cada vez mais à medida que multinacionais disputam terrenos em Minaçu, Iporá, Cavalcante, Monte Alegre e Nova Roma.
Quem mais tem buscado controlar esse novo mercado são o Japão – que quer competir com a China – e os Estados Unidos – que vê os minérios raros como uma moeda de troca ao tarifaço.
Comissão Europeia foi acionada
A transação pode causar um processo de apuração pela Comissão Europeia. Uma petição já foi entregue pela Corex Holding em Bruxelas e no Brasil.
O documento afirma que a compra da MMG aumenta a concentração de mercado sob controle chinês, de forma que ameaçaria a concorrência e a segurança de suprimento na União Europeia.
Ainda não se sabe se uma investigação será aberta para apurar isso.
