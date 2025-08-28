Anápolis pode dobrar a população em apenas 11 anos, aponta pesquisa do Sinduscon

Cidade recebeu 17 mil novos moradores entre 2023 e 2025, se destacando como destino para migrantes

Natália Sezil - 28 de agosto de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/Sinduscon)

Terceira maior cidade de Goiás, Anápolis tem se destacado como destino para migrantes. A expansão é inegável: o município recebeu quase 17 mil novos moradores em um intervalo de apenas dois anos, entre 2023 e 2025.

É o que aponta a pesquisa do Sindicato das Indústrias, da Construção e do Mobiliário (Sinduscon) Anápolis, coordenada pelo Instituto Prospecta. Os dados mostram que a taxa de crescimento é de aproximadamente 5.833 pessoas por ano.

Se os números continuarem seguindo essa tendência, o município pode dobrar a população em apenas 11 anos, como aponta o presidente do Sinduscon Anápolis, Luiz Antônio Rosa.

Ele afirma: “Anápolis não é mais uma cidade do interior; temos um potencial econômico e mercadológico para ser uma cidade de destaque no estado”.

Com isso, a “Manchester goiana” contribui para o cenário que já vinha se desenhando em Goiás – que já se consolidou como o segundo estado no país que mais recebe migrantes.

Anteriormente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) havia provado que 28,82% da população goiana é originária de outros estados. Na prática, isso representa 2 milhões de habitantes que resolveram se fixar por aqui.

Foram 186.827 novos residentes entre 2017 e 2022, vindos principalmente do Distrito Federal, de Minas Gerais e do Maranhão.

Nesse contexto, Anápolis está entre as 10 cidades que mais cresceram em Goiás. A taxa chega a 19,18% entre 2010 e 2022, de forma que foi de 334.623 para 398.817 habitantes.

Novos postos de trabalho (especialmente nas áreas de indústria e serviços), qualidade de vida e tranquilidade são fatores determinantes para que cada vez mais famílias se firmem no município.

Segundo o Sinduscon, os reflexos já podem ser notados no mercado imobiliário. “Estamos verificando valorização de 15,14% nos apartamentos e 25,45% nas casas quando comparamos os dados deste ano com o mesmo período de 2024”, diz o presidente do sindicato.

