Empresa lança processo seletivo com mais de 150 vagas imediatas em Goiás

Contratações serão feitas em regime CLT e também incluem pessoas com deficiência

Davi Galvão - 28 de agosto de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Agir Saúde está com processo seletivo aberto para contratação imediata no Hospital Estadual de Jataí (HEJ), no sudoeste goiano. As oportunidades contemplam diferentes áreas, desde assistência em saúde até funções técnicas e de apoio. Porém, os interessados devem correr, já que as inscrições se encerram nesta sexta-feira (29).

Entre as 152 vagas disponíveis estão para enfermeiro de urgência e emergência, técnico de enfermagem em diferentes setores (centro cirúrgico, CME e UTI), instrumentador cirúrgico, atendente de call center, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, maqueiro, técnico em nutrição e terapeuta ocupacional.

As contratações serão feitas em regime CLT e também incluem pessoas com deficiência.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.agirsaude.org.br, na seção “Trabalhe Conosco – Oportunidades Goiás”, ou pelo QR Code divulgado nos canais oficiais da Agir Saúde.

