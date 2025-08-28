Faculdade Raízes lança especializações em áreas estratégicas do Direito
Segundo a diretora da instituição, 'objetivo é continuar entregando profissionais capacitados e preparados para o mercado jurídico'
A Faculdade Evangélica Raízes deu um passo importante em sua trajetória acadêmica ao realizar, no dia 15 de agosto, o evento de lançamento de seus novos cursos de pós-graduação lato sensu na área do Direito.
A solenidade reuniu magistrados, advogados, egressos, representantes da diretoria da OAB Anápolis e da seccional Goiás, além de presidentes de comissões, consolidando a relevância da iniciativa para o cenário jurídico regional.
Foram lançadas três especializações: Formas Consensuais de Solução de Conflitos; Direito Médico e da Saúde, e Ciências Criminais e Execução Penal.
A diretora da instituição, Maxilene Corrêa, destacou o caráter histórico do momento para a Faculdade.
“Eu acho que foi um marco na história da Raízes que, há tantos anos, já oferece um ensino jurídico de excelência e agora dá um passo mais com a pós-graduação. Ter conosco tantos profissionais que, de alguma forma, ajudaram a construir o que a Raízes é hoje, realizando juntos esse projeto, é muito especial”, afirmou.
Segundo Maxilene, o objetivo é continuar entregando profissionais capacitados e preparados para o mercado jurídico, e esse compromisso foi reafirmado ali.
Leia também
- Primeiros socorros em queimaduras: saiba como agir em cada situação e salvar vidas
- Sicredi Celeiro Centro Oeste promove terceira edição de Fórum de Investimentos em Anápolis
- Casa Mais Anápolis inaugura loja com preço único de R$ 7,00 no Centro da cidade
- Goianápolis recebe novo condomínio fechado de alto padrão com preços acessíveis
Cursos alinhados às demandas contemporâneas
As novas especializações surgem em sintonia com as transformações do cenário jurídico e social brasileiro: O curso em Direito Médico e da Saúde responde ao aumento da judicialização da saúde, à necessidade de especialistas em ética médica, responsabilidade civil e compliance hospitalar.
Já a pós-graduação em Ciências Criminais e Execução Penal propõe uma abordagem crítica sobre os desafios do sistema carcerário, a política criminal e os instrumentos negociais do Direito Penal, qualificando profissionais para uma atuação mais estratégica e humana.
A especialização em Formas Consensuais de Solução de Conflitos acompanha a expansão da chamada “justiça multiportas”, preparando mediadores, conciliadores e árbitros para promover uma cultura de paz e ampliar o acesso à justiça.
Com essas novas ofertas, a Faculdade Evangélica Raízes reforça seu compromisso com a formação de profissionais aptos a enfrentar os desafios do Direito contemporâneo e a contribuir para um sistema de justiça mais eficiente, ético e inclusivo.
Mais informações serão possíveis através do número (62) 3099-5094 ou via e-mail: [email protected].