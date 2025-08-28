Faculdade Raízes lança especializações em áreas estratégicas do Direito

Segundo a diretora da instituição, 'objetivo é continuar entregando profissionais capacitados e preparados para o mercado jurídico'

Gabriella Licia - 28 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Site oficial Faculdade Evangélica Raízes)

A Faculdade Evangélica Raízes deu um passo importante em sua trajetória acadêmica ao realizar, no dia 15 de agosto, o evento de lançamento de seus novos cursos de pós-graduação lato sensu na área do Direito.

A solenidade reuniu magistrados, advogados, egressos, representantes da diretoria da OAB Anápolis e da seccional Goiás, além de presidentes de comissões, consolidando a relevância da iniciativa para o cenário jurídico regional.

Foram lançadas três especializações: Formas Consensuais de Solução de Conflitos; Direito Médico e da Saúde, e Ciências Criminais e Execução Penal.

A diretora da instituição, Maxilene Corrêa, destacou o caráter histórico do momento para a Faculdade.

“Eu acho que foi um marco na história da Raízes que, há tantos anos, já oferece um ensino jurídico de excelência e agora dá um passo mais com a pós-graduação. Ter conosco tantos profissionais que, de alguma forma, ajudaram a construir o que a Raízes é hoje, realizando juntos esse projeto, é muito especial”, afirmou.

Segundo Maxilene, o objetivo é continuar entregando profissionais capacitados e preparados para o mercado jurídico, e esse compromisso foi reafirmado ali.

Cursos alinhados às demandas contemporâneas

As novas especializações surgem em sintonia com as transformações do cenário jurídico e social brasileiro: O curso em Direito Médico e da Saúde responde ao aumento da judicialização da saúde, à necessidade de especialistas em ética médica, responsabilidade civil e compliance hospitalar.

Já a pós-graduação em Ciências Criminais e Execução Penal propõe uma abordagem crítica sobre os desafios do sistema carcerário, a política criminal e os instrumentos negociais do Direito Penal, qualificando profissionais para uma atuação mais estratégica e humana.

A especialização em Formas Consensuais de Solução de Conflitos acompanha a expansão da chamada “justiça multiportas”, preparando mediadores, conciliadores e árbitros para promover uma cultura de paz e ampliar o acesso à justiça.

Com essas novas ofertas, a Faculdade Evangélica Raízes reforça seu compromisso com a formação de profissionais aptos a enfrentar os desafios do Direito contemporâneo e a contribuir para um sistema de justiça mais eficiente, ético e inclusivo.

Mais informações serão possíveis através do número (62) 3099-5094 ou via e-mail: [email protected].