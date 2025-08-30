Anápolis faz 2 a 0 contra o Botafogo-PB e garante permanência na Série C do Campeonato Brasileiro

Galo da Comarca venceu no Jonas Duarte e se livrou do rebaixamento; CSA, ABC, Retrô e Tombense caíram para a Série D

Pedro Ribeiro - 30 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Anápolis/ @paulooliveiraxp)

O Anápolis conquistou uma vitória decisiva neste sábado (30) ao bater o Botafogo-PB por 2 a 0, no Estádio Jonas Duarte, e assegurar sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro 2025.

Logo aos 4 minutos de jogo, Fernandinho abriu o placar para o Galo da Comarca e colocou o time em vantagem.

No segundo tempo, o goleiro Paulo Henrique cobrou pênalti com firmeza e ampliou, decretando a vitória que salvou a equipe do rebaixamento.

Com os três pontos, o Anápolis encerrou a primeira fase fora da zona de risco e garantiu lugar na Série C de 2026.

O resultado também definiu o CSA como o último rebaixado, ao lado de ABC, Retrô e Tombense, que disputarão a Série D na próxima temporada.

