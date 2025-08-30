Mãe chama polícia para filho que assassinou a companheira e pediu ajuda para fugir

Vítima foi encontrada sem vida dentro de casa. Jovem está sendo procurado pelo crime

Um caso de feminicídio chocou moradores de Planaltina de Goiás neste sábado (30). Zelande Borges Silva, de 38 anos, foi encontrada morta dentro da residência onde morava com o companheiro, no bairro Itapuã I. O suspeito do crime é Glaycon Fernandes da Silva, de 29 anos.

A denúncia partiu da própria mãe do suspeito, que acionou a Polícia Militar (PM) após receber uma ligação do filho confessando que havia matado a companheira.

Ela relatou ainda que, na noite anterior, Glaycon pediu dinheiro e afirmou: “Mãe, fiz uma besteira, preciso fugir”. Todavia, não havia especificado o que teria ocorrido.

No endereço informado, os policiais encontraram a casa trancada por fora. Com a autorização da comunicante, a porta foi arrombada e Zelande foi localizada já sem vida no chão da residência.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada, realizou a perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A mãe também informou que o filho poderia ter fugido para Samambaia (DF), onde vive uma de suas irmãs. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) assumiu a ocorrência e trabalha para localizar o suspeito.

