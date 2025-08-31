Mariana Perdomo comemora conquista que poucos estabelecimentos em Goiás poderiam conseguir sem o iFood

Confeitaria famosa em Goiânia ganhou os holofotes nacionais após participação especial

Natália Sezil - 31 de agosto de 2025

Mariana Perdomo comemorou ter ganhado destaque no MasterChef Brasil 2025 após apoio do iFood. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mariana Perdomo, proprietária da famosa confeitaria Perdomo Doces, em Goiânia, repercutiu esta semana com uma conquista que poucos estabelecimentos de Goiás poderiam conseguir sem o apoio do iFood.

A empresária e suas tortas no pote ganharam destaque na semifinal do MasterChef Brasil 2025, onde competiam os participantes Daniela, Felipe B., Glória e Rodrigo.

O episódio exibido nesta terça-feira (26) usou a Perdomo Doces como um exemplo de estabelecimento com “assinatura” e “personalidade”.

Mariana foi a primeira de uma série de chefs que apareceram em um vídeo patrocinado pelo iFood. Na filmagem, ela cumprimenta os participantes e conta sobre o carro-chefe da confeitaria, ou seja, o produto de mais sucesso.

“A Perdomo vende quase 1 milhão de unidades de doces todos os meses. A nossa torta no pote mais vendida é a morango com brigadeiro e crema”, diz.

O produto serviu como exemplo para os cozinheiros, que precisaram criar o que seria o primeiro prato profissional deles caso tivessem um restaurante.

Pelo Instagram, a empresária contou que a torta no pote “nasceu de bolos que desmoronavam dentro da minha cozinha”. “As emoções não param!”, comemorou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!