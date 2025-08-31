Mariana Perdomo comemora conquista que poucos estabelecimentos em Goiás poderiam conseguir sem o iFood
Confeitaria famosa em Goiânia ganhou os holofotes nacionais após participação especial
Mariana Perdomo, proprietária da famosa confeitaria Perdomo Doces, em Goiânia, repercutiu esta semana com uma conquista que poucos estabelecimentos de Goiás poderiam conseguir sem o apoio do iFood.
A empresária e suas tortas no pote ganharam destaque na semifinal do MasterChef Brasil 2025, onde competiam os participantes Daniela, Felipe B., Glória e Rodrigo.
O episódio exibido nesta terça-feira (26) usou a Perdomo Doces como um exemplo de estabelecimento com “assinatura” e “personalidade”.
Mariana foi a primeira de uma série de chefs que apareceram em um vídeo patrocinado pelo iFood. Na filmagem, ela cumprimenta os participantes e conta sobre o carro-chefe da confeitaria, ou seja, o produto de mais sucesso.
“A Perdomo vende quase 1 milhão de unidades de doces todos os meses. A nossa torta no pote mais vendida é a morango com brigadeiro e crema”, diz.
O produto serviu como exemplo para os cozinheiros, que precisaram criar o que seria o primeiro prato profissional deles caso tivessem um restaurante.
Pelo Instagram, a empresária contou que a torta no pote “nasceu de bolos que desmoronavam dentro da minha cozinha”. “As emoções não param!”, comemorou.
