Homem que abusou de criança de 6 anos dentro de igreja em Anápolis é preso

Também foram encontrados materiais pornográficos envolvendo menores e até mesmo bebês no celular do suspeito

Imagem do suspeito foi divulgada pela PC para ajudar na identificação de outras vítimas. (Foto: Divulgação/PC)
Na tarde de domingo (31), a Polícia Civil (PC) prendeu em Anápolis Jonathan Laurindo Cardoso, de 37 anos, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e posse de material ilegal envolvendo crianças. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Segundo as apurações, o caso aconteceu durante um evento em uma igreja católica. O suspeito teria oferecido um refrigerante a uma menina de seis anos e, em seguida, cometido o abuso, pegando nas partes íntimas dela.

A criança contou imediatamente aos pais, que acionaram o padre responsável. O líder religioso do local afastou o homem da igreja e orientou a família a procurar a polícia.

A PC descobriu também que o suspeito já havia cumprido pena pelo mesmo crime e que continuava rondando a casa da menina, sendo visto inclusive pela própria vítima.

A Justiça decretou a prisão preventiva e autorizou mandado de busca. No celular do investigado, foram encontrados diversos arquivos de pornografia infantil, alguns envolvendo até bebês.

No momento da captura, ele foi localizado em frente à própria casa, jogando baralho, cercado de crianças.

O homem foi levado à unidade prisional e responderá por estupro de vulnerável, posse de material pornográfico e descumprimento de medidas protetivas. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

A PC divulgou a imagem do investigado para auxiliar na identificação de possíveis outras vítimas.

