Ações são decorrentes de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo de Goiás para recapear 65 trechos

Aparecida de Goiânia terá novas intervenções no trânsito durante a semana; veja onde
Aparecida de Goiânia terá novas intervenções no trânsito durante a semana. (Foto: Jhonney Macena/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Motoristas de Aparecida de Goiânia devem redobrar a atenção. Isso porque novos trechos da cidade passarão por intervenções preventivas durante a semana.

As ações são decorrentes de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo de Goiás para recapear 65 trechos em todo o município.

Conforme o cronograma, desta vez as intervenções acontecerão nos bairros Santa Luzia, Vila Alzira, Jardim Belo Horizonte, Jardim Tiradentes e Nova Cidade, além de outros onde a restauração do asfalto já estava em andamento e será concluída ao longo desta semana.

Por conta das obras, o trânsito poderá ser desviado pontualmente em ruas e avenidas. Durante as operações, equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (SMTA) seguirão auxiliando condutores e pedestres.

Vale salientar que serão recapeados 131 quilômetros de vias, em duas frentes de serviço que ocorrem simultaneamente, com conclusão prevista entre 60 e 90 dias. Os investimentos totalizam R$ 18 milhões.

Veja o cronograma: 

  • Avenida São João – Residencial Alvaluz/Parque Santa Cecília
    (Término previsto: 02/09)
  • Av. C – Nova Cidade
    (Término previsto: 02/09)
  • Av. Central/Av. dos Protestantes/Av. Nossa Senhora Aparecida
    Parque Ibirapuera/Alto Paraíso (Término previsto: 03/09)
  • Av. Diamante/Av. Veiga Vale/Av. Escultor Veiga Vale/Rua Triângulo
    Vila Oliveira/Veiga Jardim (Término previsto: 06/09)
  • Av. Euclides da Cunha – Jardim Mont Serrat/Vila Alzira
    (Término previsto: 06/09)
  • Av. Bartolomeu Bueno – Jardim Luz/Maria Inês
    (Término previsto: 06/09)
  • Av. Machado de Assis – Cidade Satélite São Luiz
    (Término previsto: 06/09)
  • Rua H-84 – Cidade Vera Cruz
    (Término previsto: 06/09)
  • Rua H-86 – Cidade Vera Cruz
    (Término previsto: 06/09)
  • Av. W-6 – Santa Luzia/Chácaras São Pedro
    (Término previsto: 11/09)
  • Av. Benedito Silvestre Toledo – Independência Mansões
    (Término previsto: 12/09)
  • Av. Independência/Av. Benedito Silvestre/Av. 21 de Abril
    Village Garavelo/Jardim Tiradentes (Término previsto: 17/09)
  • Av. Brasil/Rua Tulipa – Jardim Belo Horizonte/Residencial Brasicon
    (Término previsto: 17/09)
  • Av. Dr. Adail Viana Santana/Rua Zaíra – Serra Dourada/Rosa do Sul
    (Término previsto: 18/09)

