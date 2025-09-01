Aparecida de Goiânia terá novas intervenções no trânsito durante a semana; veja onde

Ações são decorrentes de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo de Goiás para recapear 65 trechos

Gabriella Pinheiro - 01 de setembro de 2025

Aparecida de Goiânia terá novas intervenções no trânsito durante a semana. (Foto: Jhonney Macena/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Motoristas de Aparecida de Goiânia devem redobrar a atenção. Isso porque novos trechos da cidade passarão por intervenções preventivas durante a semana.

As ações são decorrentes de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo de Goiás para recapear 65 trechos em todo o município.

Conforme o cronograma, desta vez as intervenções acontecerão nos bairros Santa Luzia, Vila Alzira, Jardim Belo Horizonte, Jardim Tiradentes e Nova Cidade, além de outros onde a restauração do asfalto já estava em andamento e será concluída ao longo desta semana.

Por conta das obras, o trânsito poderá ser desviado pontualmente em ruas e avenidas. Durante as operações, equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (SMTA) seguirão auxiliando condutores e pedestres.

Vale salientar que serão recapeados 131 quilômetros de vias, em duas frentes de serviço que ocorrem simultaneamente, com conclusão prevista entre 60 e 90 dias. Os investimentos totalizam R$ 18 milhões.

Veja o cronograma:

Avenida São João – Residencial Alvaluz/Parque Santa Cecília

(Término previsto: 02/09)

Av. C – Nova Cidade

(Término previsto: 02/09)

(Término previsto: 02/09)

Av. Central/Av. dos Protestantes/Av. Nossa Senhora Aparecida

Parque Ibirapuera/Alto Paraíso (Término previsto: 03/09)

Parque Ibirapuera/Alto Paraíso (Término previsto: 03/09)

Av. Diamante/Av. Veiga Vale/Av. Escultor Veiga Vale/Rua Triângulo

Vila Oliveira/Veiga Jardim (Término previsto: 06/09)

Vila Oliveira/Veiga Jardim (Término previsto: 06/09)

Av. Euclides da Cunha – Jardim Mont Serrat/Vila Alzira

(Término previsto: 06/09)

(Término previsto: 06/09)

Av. Bartolomeu Bueno – Jardim Luz/Maria Inês

(Término previsto: 06/09)

(Término previsto: 06/09)

Av. Machado de Assis – Cidade Satélite São Luiz

(Término previsto: 06/09)

(Término previsto: 06/09)

Rua H-84 – Cidade Vera Cruz

(Término previsto: 06/09)

(Término previsto: 06/09)

Rua H-86 – Cidade Vera Cruz

(Término previsto: 06/09)

(Término previsto: 06/09)

Av. W-6 – Santa Luzia/Chácaras São Pedro

(Término previsto: 11/09)

(Término previsto: 11/09)

Av. Benedito Silvestre Toledo – Independência Mansões

(Término previsto: 12/09)

(Término previsto: 12/09)

Av. Independência/Av. Benedito Silvestre/Av. 21 de Abril

Village Garavelo/Jardim Tiradentes (Término previsto: 17/09)

Village Garavelo/Jardim Tiradentes (Término previsto: 17/09)

Av. Brasil/Rua Tulipa – Jardim Belo Horizonte/Residencial Brasicon

(Término previsto: 17/09)

(Término previsto: 17/09)

Av. Dr. Adail Viana Santana/Rua Zaíra – Serra Dourada/Rosa do Sul

(Término previsto: 18/09)

(Término previsto: 18/09)

