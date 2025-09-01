Aparecida de Goiânia terá novas intervenções no trânsito durante a semana; veja onde
Ações são decorrentes de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo de Goiás para recapear 65 trechos
Motoristas de Aparecida de Goiânia devem redobrar a atenção. Isso porque novos trechos da cidade passarão por intervenções preventivas durante a semana.
As ações são decorrentes de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo de Goiás para recapear 65 trechos em todo o município.
Conforme o cronograma, desta vez as intervenções acontecerão nos bairros Santa Luzia, Vila Alzira, Jardim Belo Horizonte, Jardim Tiradentes e Nova Cidade, além de outros onde a restauração do asfalto já estava em andamento e será concluída ao longo desta semana.
Por conta das obras, o trânsito poderá ser desviado pontualmente em ruas e avenidas. Durante as operações, equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (SMTA) seguirão auxiliando condutores e pedestres.
Leia também
- Ação rápida da PM salva a vida de bebê que sofreu crise convulsiva durante aniversário, em Goiânia
- Saiba o que será feito com as canetas emagrecedoras apreendidas no Camelódromo de Campinas, em Goiânia
- Abertas inscrições para curso gratuito de informática em Anápolis; veja como se registrar
- Incêndio de grandes proporções atinge espaço de eventos em Goiânia; veja o que já se sabe
Vale salientar que serão recapeados 131 quilômetros de vias, em duas frentes de serviço que ocorrem simultaneamente, com conclusão prevista entre 60 e 90 dias. Os investimentos totalizam R$ 18 milhões.
Veja o cronograma:
- Avenida São João – Residencial Alvaluz/Parque Santa Cecília
(Término previsto: 02/09)
- Av. C – Nova Cidade
(Término previsto: 02/09)
- Av. Central/Av. dos Protestantes/Av. Nossa Senhora Aparecida
Parque Ibirapuera/Alto Paraíso (Término previsto: 03/09)
- Av. Diamante/Av. Veiga Vale/Av. Escultor Veiga Vale/Rua Triângulo
Vila Oliveira/Veiga Jardim (Término previsto: 06/09)
- Av. Euclides da Cunha – Jardim Mont Serrat/Vila Alzira
(Término previsto: 06/09)
- Av. Bartolomeu Bueno – Jardim Luz/Maria Inês
(Término previsto: 06/09)
- Av. Machado de Assis – Cidade Satélite São Luiz
(Término previsto: 06/09)
- Rua H-84 – Cidade Vera Cruz
(Término previsto: 06/09)
- Rua H-86 – Cidade Vera Cruz
(Término previsto: 06/09)
- Av. W-6 – Santa Luzia/Chácaras São Pedro
(Término previsto: 11/09)
- Av. Benedito Silvestre Toledo – Independência Mansões
(Término previsto: 12/09)
- Av. Independência/Av. Benedito Silvestre/Av. 21 de Abril
Village Garavelo/Jardim Tiradentes (Término previsto: 17/09)
- Av. Brasil/Rua Tulipa – Jardim Belo Horizonte/Residencial Brasicon
(Término previsto: 17/09)
- Av. Dr. Adail Viana Santana/Rua Zaíra – Serra Dourada/Rosa do Sul
(Término previsto: 18/09)
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!