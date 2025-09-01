Câmara de Aparecida de Goiânia anuncia novo concurso público
Órgão já deu primeiro passo e revelou alguns detalhes sobre seleção
A Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia anunciou que, em breve, realizará um novo concurso público. O órgão, inclusive, já deu o primeiro passo e instituiu a Comissão Organizadora do certame, que conduzirá todas as fases do processo.
A medida marca o início do processo de realização do segundo certame na trajetória do Legislativo aparecidense. A última seleção foi realizado em 2011.
Segundo a a Portaria nº 52/2025, o colegiado será formado pelo diretor de Recursos Humanos Marcos Alves Teixeira, a atendente de recepção Giovanna Xavier Nery, a procuradora Carolina Girão Pereira e o diretor financeiro Deusimar Barros de Oliveira.
Ficará sob responsabilidade da comissão levantar os cargos e vagas necessários, elaborar e aprovar o Termo de Referência ou Edital de Licitação para a contratação da banca examinadora, além de acompanhar a escolha da instituição responsável pela execução do concurso.
Também caberá ao grupo fiscalizar cada etapa, desde a publicação do edital até a homologação final, assegurando transparência, legalidade e eficiência.
As próximas etapas do concurso público serão divulgadas no site da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia à medida que forem concluídas.
