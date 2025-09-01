Bispo de Goiás surpreende em oração e pede para que Nossa Senhora Aparecida livrasse país do comunismo
Declaração foi feita durante evento religioso em Brasília e viralizou nas redes sociais
Durante o Desperta Brasil 2025, evento religioso realizado no último sábado (30), em Brasília, o bispo Dom Adair José Guimarães, da Diocese de Formosa, surpreendeu ao pedir que Nossa Senhora Aparecida livrasse o país do comunismo.
A declaração foi feita durante a oração, enquanto Dom Adair estava ao lado de Frei Gilson, influenciador católico.
“Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo”, disse ele.
Natural de Mara Rosa, em Goiás, o bispo, de 65 anos, já havia se envolvido em polêmicas anteriormente nas redes sociais por seu posicionamento político.
Em 2024, por exemplo, ele defendeu publicamente as pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro e criticou a “ditadura” no Brasil. Segundo ele, na época, o país vivia um “regime ditatorial” por perseguir os manifestantes bolsonaristas que estavam presos, “exilados” ou que tiveram as redes sociais cassadas.
Além disso, ele também chegou a fazer críticas ao governo Lula, ao “passaporte da vacina” e defendeu os réus dos atos de 8 de janeiro. Procurada, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afirmou que não irá se pronunciar sobre o último episódio.
