Bispo de Goiás surpreende em oração e pede para que Nossa Senhora Aparecida livrasse país do comunismo

Declaração foi feita durante evento religioso em Brasília e viralizou nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 01 de setembro de 2025

Bispo d. Adair José Guimarães. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Durante o Desperta Brasil 2025, evento religioso realizado no último sábado (30), em Brasília, o bispo Dom Adair José Guimarães, da Diocese de Formosa, surpreendeu ao pedir que Nossa Senhora Aparecida livrasse o país do comunismo.

A declaração foi feita durante a oração, enquanto Dom Adair estava ao lado de Frei Gilson, influenciador católico.

“Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo”, disse ele.

Natural de Mara Rosa, em Goiás, o bispo, de 65 anos, já havia se envolvido em polêmicas anteriormente nas redes sociais por seu posicionamento político.

Em 2024, por exemplo, ele defendeu publicamente as pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro e criticou a “ditadura” no Brasil. Segundo ele, na época, o país vivia um “regime ditatorial” por perseguir os manifestantes bolsonaristas que estavam presos, “exilados” ou que tiveram as redes sociais cassadas.

Além disso, ele também chegou a fazer críticas ao governo Lula, ao “passaporte da vacina” e defendeu os réus dos atos de 8 de janeiro. Procurada, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afirmou que não irá se pronunciar sobre o último episódio.

DEU O QUE FALAR ‼️ Bispo de Goiás surpreende em oração e pede para que Nossa Senhora Aparecida livrasse país do comunismo Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/QoEaljfTYO — Portal 6 (@portal6noticias) September 1, 2025

