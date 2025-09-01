Procon Anápolis realizará atendimentos gratuitos em unidade móvel durante a semana; veja onde
Para participar, basta levar os documentos pessoais e caso será analisado pelos profissionais
Ao longo dos próximos dias, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Anápolis realizará atendimentos através de uma unidade móvel.
Assim, os anapolinos com alguma pendência, denúncia ou reclamação terão mais uma alternativa para formalizar a questão junto ao órgão.
A unidade móvel estará localizada na Praça Sol Nascente, nº 195, Bairro Jardim Alvorada.
Os atendimentos serão realizados a partir desta segunda-feira (1°) e seguem até sexta-feira (05), das 09h às 16h30.
Aos que tiverem interesse, basta levar documentos pessoais. O atendimento no Procon é gratuito.
