Mulher sofre mal súbito e morre após primeira aula de hidroginástica no interior de Goiás

Dona de casa participava de um projeto promovido pelo Ministério da Saúde. Ela não possuía comorbidades

Natália Sezil - 02 de setembro de 2025

Maria de Fátima Marques da Silva Borges tinha 53 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A primeira aula de um projeto do Ministério da Saúde terminou em fatalidade em Rialma, no Centro goiano, nesta segunda-feira (1º).

A aluna Maria de Fátima Marques da Silva Borges, de 53 anos, se preparava para sair da aula de hidroginástica, após o fim das atividades, quando sofreu um mal súbito e morreu.

Ela foi socorrida pelos profissionais presentes e encaminhada ao Hospital Municipal de Rialma. Apesar dos esforços, a dona de casa não resistiu.

Essa era a primeira aula de hidroginástica em que Maria de Fátima participava, como parte do projeto E-Multi.

O Fundo Municipal de Saúde esclareceu que a vítima tinha autorização médica para realizar exercícios físicos. Ela também não possuía comorbidades.

Além disso, a pasta declara que a mulher não apresentou queixas nem demonstrou sinais de mal-estar durante a aula.

Diante do ocorrido, foi acionada a Polícia Científica, que tenta apurar a causa da morte. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Leia a nota do Fundo Municipal de Saúde na íntegra:

“O Fundo Municipal de Saúde de Rialma – GO vem a público esclarecer a fatalidade ocorrida no dia 01 de setembro de 2025, com o falecimento de uma das alunas do projeto da equipe E-Multi, ocorrido após a participação em uma aula de hidroginástica. A paciente havia sido encaminhada para a atividade física por seu médico, após avaliação clínica que constatou condições de saúde favoráveis à prática de exercícios, sem registro de comorbidades. Durante a aula, a aluna não apresentou queixas nem foram observados sintomas de mal-estar. Após o término da aula, enquanto se organizava para se retirar, a Sra. M.F.M.B. sofreu um mal súbito. Foram imediatamente prestados os primeiros socorros pelos profissionais presentes e ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Rialma, onde recebeu todos os atendimentos médicos necessários. Apesar dos esforços, infelizmente, a paciente veio a óbito, e seu caso foi encaminhado aos órgãos competentes para investigação e esclarecimentos.