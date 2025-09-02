Triunfo emite importante alerta aos motoristas goianos que trafegam pela BR-060 após atitude perigosa de caminhoneiro

Tráfego está passando exclusivamente pela faixa da esquerda, com o intuito de reduzir risco de acidentes

Davi Galvão Davi Galvão -
Vazamento de sebo comprometeu 15 km da rodovia. (Foto: Triunfo Concebra)
Vazamento de sebo comprometeu 15 km da rodovia. (Foto: Triunfo Concebra)

A Triunfo Concebra emitiu um alerta a todos os motoristas goianos que trafegam pelo trecho Alexânia – Brasília, na BR-060, a tomarem cuidado especial na manhã desta terça-feira (02).

Isso porque um caminhão que passava pela via derramou uma grande quantidade de sebo sobre o asfalto ao longo dos quilômetros 27 e 12, deixando o asfalto escorregadio no acostamento e na faixa da direita.

À reportagem, a Triunfo informou que mesmo com o vazamento, o motorista ainda dirigiu por cerca de 15 km antes de finalmente encostar o veículo.

Como resultado, os carros estão passando exclusivamente pela faixa da esquerda ao longo do trecho, com o intuito de reduzir o risco de acidentes.

Equipes de Conserva e Operação da empresa trabalham no local para conter a situação. A ocorrência segue em andamento com acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Leia também

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias