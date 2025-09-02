Triunfo emite importante alerta aos motoristas goianos que trafegam pela BR-060 após atitude perigosa de caminhoneiro

Tráfego está passando exclusivamente pela faixa da esquerda, com o intuito de reduzir risco de acidentes

Davi Galvão - 02 de setembro de 2025

Vazamento de sebo comprometeu 15 km da rodovia. (Foto: Triunfo Concebra)

A Triunfo Concebra emitiu um alerta a todos os motoristas goianos que trafegam pelo trecho Alexânia – Brasília, na BR-060, a tomarem cuidado especial na manhã desta terça-feira (02).

Isso porque um caminhão que passava pela via derramou uma grande quantidade de sebo sobre o asfalto ao longo dos quilômetros 27 e 12, deixando o asfalto escorregadio no acostamento e na faixa da direita.

À reportagem, a Triunfo informou que mesmo com o vazamento, o motorista ainda dirigiu por cerca de 15 km antes de finalmente encostar o veículo.

Como resultado, os carros estão passando exclusivamente pela faixa da esquerda ao longo do trecho, com o intuito de reduzir o risco de acidentes.

Equipes de Conserva e Operação da empresa trabalham no local para conter a situação. A ocorrência segue em andamento com acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

