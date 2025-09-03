Familiares de empresária morta pelo ex-marido em Anápolis organizam carreata de mobilização para Júri Popular

Concentração para a carreata está marcada para ter início às 9h, na Havan, e a orientação é que todos compareçam de camiseta branca

Samuel Leão - 03 de setembro de 2025

Edney Pereira dos Santos é investigado por tirar a vida de Regiane Pires da Silva. (Foto: Reprodução

Será realizado neste sábado (06), uma carreata em homenagem à empresária Regiane Pires da Silva, morta pelo ex-companheiro no próprio escritório onde trabalhava, em Anápolis. A mobilização acontece apenas quatro dias antes do Júri Popular, que ocorrerá na próxima quarta-feira (10) e dará um desfecho ao caso.

O crime aconteceu em março de 2024, quando o autor do feminicídio foi gravado por câmeras de segurança agredindo a vítima e alvejando-a com três disparos, sem oferecer qualquer oportunidade de defesa.

Em entrevista ao Portal 6, a irmã da vítima, Meiriele da Silva, falou sobre o sentimento que fica entre os familiares que, além de amargarem a ausência de Regiane, ainda têm que reviver o ocorrido durante todo o processo que antecede o julgamento.

“Estamos vivendo dias de muita aflição, porque a cada passo até o julgamento sentimos o peso da ausência dela. Mas também sentimos a força dela nos guiando, e isso nos dá ânimo para seguir em frente. No próximo dia 10 de setembro, às 8h da manhã, no Fórum de Anápolis, acontecerá o Júri. A nossa maior expectativa é que não haja nenhuma manobra que atrapalhe e que a lei seja aplicada em toda sua força, para que o culpado pague pelo que fez”, desabafou.

A concentração para a carreata está marcada para ter início às 9h, na Havan, localizada na Avenida JK. Meiriele convocou todos que se compadeceram e acompanharam o caso para expressarem solidariedade através do gesto.

“Convidamos toda a população que se compadece dessa causa a comparecer ao julgamento, para acompanhar e dar apoio à nossa família. A presença de cada pessoa será um gesto de solidariedade e de força para que a memória da Rejane seja honrada, e para que a justiça aconteça, não só por ela, mas por todas as famílias que sofrem como a nossa”, expressou.

Ao final da carreata, uma concentração irá ocorrer na Praça Dom Emanuel, e a orientação é para que todos compareçam de camiseta branca. Ela concluiu que o ato é “um grito de amor, saudade e também de coragem”.