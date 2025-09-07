Rota dos Pireneus: conheça o circuito do vinho que atravessa cidades em Goiás

Anna Júlia Steckelberg - 07 de setembro de 2025

No pulsar do Cerrado goiano, entre serras e trilhas, nasce um convite surpreendente: a Rota dos Pireneus: Queijos e Vinhos de Goiás, um circuito que une Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás: um verdadeiro triângulo enogastronômico-cultural criado para encantar paladares e despertar sensações autênticas.

A ideia brotou em 2021 como uma articulação do Sebrae Goiás, Goiás Turismo, da Assembleia Legislativa e das prefeituras locais, com o propósito de transformar tradições rurais em experiências memoráveis, e fortalecidas com plano de place branding, consultorias e envolvimento comunitário.

Quem percorre esse roteiro, encontra vinhedos intimistas, queijarias artesanais e paisagens que parecem pintadas à mão, tudo a cerca de 1h30 de Goiânia ou Brasília, perfeito para um fim de semana longe do óbvio.

Um bom ponto de partida é a Vinícola Assunção, em Pirenópolis, onde se degustam rótulos elaborados com uvas como Syrah e Viognier, adaptadas ao clima do Cerrado, um vinho surpreendente para quem espera o clássico goiano.

A Queijaria Alpina, em Corumbá de Goiás, oferece queijos maturados no estilo suíço, Cururubá (Brie), Alpino (Raclette) e Stephan (Sbrinz), produção familiar que combina acervo europeu e terroso, valorizada pela autenticidade e técnica.

Já em Cocalzinho de Goiás, os visitantes encontram a inovadora Calliandra Gastronomia Rural, onde a caminhada pelos parreirais abre caminho para degustações e harmonizações que unem vinho, queijos e pratos regionais.

Além dos sabores, a rota inclui atividades sensoriais: vinhedos abertos ao pôr do sol (como o Wine Tour Sunset), almoços harmonizados entre parreirais (Wine Tour Almoço) e visitas guiadas que explicam o ciclo das uvas e a influência do terroir local.

O percurso transcende a gastronomia, incorporando natureza e cultura. O Parque Estadual dos Pireneus, com formações rupestres a mais de 1.200 metros de altitude e uma biodiversidade fascinante, oferece trilhas e vistas que assinariam qualquer cartão-postal. O parque situa-se entre as três cidades e tem sua preservação garantida desde 1987.

Complementando o passeio, paradas como a Queijaria Coqueiral (primeira com Selo Arte em Goiás), vinícolas como a Pé da Serra, Ribeiro Tomaz e a Bottega Agrícola, além de atrativos naturais como o Salto Corumbá, com suas cachoeiras e camping, significam que a rota celebra todo um ecossistema de enoturismo e ecologia.

Aos olhos do visitante curioso, o roteiro se revela como um guia rural: ao sair de Pirenópolis, você cruza parreirais e faz paradas para provar vinhos e queijos; entre uma taça e outra, escolhe entre trilhas, cachoeiras ou o panorama rochoso dos Pireneus; e encerra o dia junto à natureza, onde um pôr do sol fresco embala conversas sobre terroir e tradição.

A Rota dos Pireneus não é apenas um passeio, é um convite goiano a desacelerar e redescobrir sabores, saberes e paisagens. Pronto para viver essa imersão sensorial entre vinhedos e queijos?

