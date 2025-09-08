Não é 12×8: conheça o novo limite para pressão alta e que ajuda a evitar infarto e AVC, segundo médicos

Novos parâmetros redefinem o que é considerado hipertensão e aumentam a atenção para riscos de saúde

Gabriella Licia - 08 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/SESA/Governo do Paraná)

Durante muitos anos, o famoso “12 por 8” foi tratado como o número ideal para medir a pressão arterial.

Mas, de acordo com médicos e especialistas, esse valor não é mais visto como o limite para se considerar uma pressão saudável.

A mudança ocorre porque estudos recentes mostram que mesmo pressões abaixo de 14×9, mas acima de 13×8, já podem representar riscos importantes para o coração e para o cérebro.

Segundo especialistas em cardiologia, o novo limite para caracterizar a hipertensão está em 13×8.

Ou seja, valores acima disso já exigem atenção e acompanhamento médico para evitar complicações graves.

Essa atualização é importante porque a hipertensão é silenciosa, mas está diretamente ligada ao aumento dos casos de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), duas das principais causas de morte no Brasil.

A recomendação dos médicos é que as pessoas façam o monitoramento regular da pressão, mantenham uma alimentação equilibrada, pratiquem atividades físicas e evitem excesso de sal e álcool.

Assim, fica mais fácil prevenir problemas e garantir uma vida mais saudável.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!